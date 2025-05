Mónica Garza revela video sobre vínculo de Los Tucanes de Tijuana con crimen organizado

Ciudad de México, México.- Los Tucanes de Tijuana han sido durante varias décadas, una de las bandas más importantes del género norteño y de los llamados ‘narcocorridos’, sin embargo, desde finales de los años noventa, su éxito ha estado rodeado de sospechas y presuntas investigaciones de vínculos con el crimen organizado, sobre todo, con el cártel de los hermanos Arellano Félix.

El interés por el presunto nexo entre Los Tucanes de Tijuana y el cartel de los Arellano Félix volvió a despertar este mes de mayo del 2025, luego de que la periodista Mónica Garza revelara en un video para la cuenta de TikTok de ADN 40 que durante una antigua entrevista grabada para Historias Engarzadas un músico le habría hecho una advertencia.

Al final de la grabación, este personaje cuando nos tomábamos la foto, me dijo en secreto: ‘Oiga, a ver si no me quitan a mí de cantar por sus preguntas, porque si a mí me quitan de cantar, a usted la van a quitar de estar preguntando. Esa fue una de las primeras amenazas que yo recibí por hacer mi trabajo y cuestionar historias que eran la verdad y ahí la decisión que debe de tomar es la de no autocensurarse, la de no tener miedo a preguntar”, dijo