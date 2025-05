No puede caminar: Federica Quijano quedó inmóvil y pide a autoridades ayuda por su caso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida cantante y expolítica mexicana, Federica Quijano, recientemente empleó sus redes sociales para compartir un video en el que anuncia que no puede caminar porque necesita una cirugía de columna de manera urgente, ya que tiene un dolor tan intenso que la dejó inmóvil, y es por ello que pide ayuda a las autoridades de su seguro médico, para que investigue su caso y puedan autorizarle la operación.

La exintegrante de Kabah, declaró que se encuentra hospitalizada y quería que su seguro médico, que ha pagado para ella y sus hijos, le hagan caso a su llamado, ya que necesita que uno de sus médicos revise su caso, para ver si coincide con la línea de tratamiento del primer doctor y pueda ser operada, señalando que es de vital importancia su ayuda con la segunda valoración, porque en verdad necesita entrar al quirófano.

La hermana de Apio Quijano destacó que está en México y no puede viajar porque no puede caminar, porque el dolor es demasiado, así que les pidió que vayan a donde se encuentra y analicen la situación, destacando que ella no controla lo que pasa en su salud: "Les pido, por favor, que me ayuden. Que vengan, que me manden a su doctor, mándenmelo porque no puedo ir, no puedo caminar. Me piden que programe la cirugía, no puedo programar mi dolor, no puedo programar mi cuerpo, a ver qué días se siente mejor".

Con firmeza, la intérprete de La Calle de las Sirenas, destacó que hacía dicho video y los compartía en redes sociales para que la escuchen, que ella quiere llegar al mejor término y sin brincar pasos, pero que sí le respondan para seguir cada proceso, hasta llegar al punto que más necesita, su operación: "Lo que necesito es de su ayuda, que me escuchen, que me digan como hacerlo, no quiero saltarme ningún proceso, no quiero saltarme ningún procedimiento, nada más ayúdenme, por favor".

Finalmente, Janine Patricia Quijano, nombre real de Federica, declaró que ella no pidió esa enfermedad y que no es que ella desee tener que pasar por el quirófano, sino que hace esto porque es 100 por ciento necesario y desea que se haga algo para resolver su padecimiento: "Es una operación de columna, de la cual tengo mucho miedo. No es algo que quiero hacer, no es algo que tengo tiempo, tampoco. Tengo que estar trabajando, por lo mismo les pido que me ayuden y que digan con quién me puedo comunicar para resolver esto de la mejor manera".

Fuente: Tribuna del Yaqui