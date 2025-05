Pablo Montero reacciona a retractación de Elda María: "Todo el mundo inventó su historia”

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos días se retractó la influencer Elda María acerca de las múltiples acusaciones de abuso y agresión que en su momento adjudicó a Pablo Montero, la cual publicó en su cuenta Instagram un breve comunicado donde señaló sus acciones las había hecho están molesta con el intérprete de Mi piquito de oro, además dejó en claro que el cantante siempre se ha portado bien con su persona.

“Hola, quiero expresar lo que en este momento siento de todo lo ocurrido y lo que se ha dicho sobre mí y sobre Pablo Montero”, inicia su texto. En realidad, cuando uno está molesto por celos, hablas muchas cosas sin pensar y la verdad es que Pablo siempre se portó lindo conmigo. Ya cualquier persona que quiera opinar del tema está de más, la verdad, quiero cerrar este capítulo en mi vida de esta manera y quedarme con todo lo bueno que viví con él", aseguró la conductora.

De hecho, la actriz Gabriela Spanic había apoyado la postura de María y mencionó que a ella Montero también la había intentado tocar sin su consentimiento cuando estaba en La Casa de los Famosos, en Telemundo, pero ya que la creadora de contenido se retractó Spanic muy molesta expresó que el actor tiene muchas acusaciones y que al final del día toco se sabrá porque si hay habladurías es porque hay algo de verdad.

Pablo Montero dice que no planea demandar a Elda María

“Por redes sociales. Nos conocimos en un lugar que estábamos en Cancún. Esto es lo que tengo que decir, no puedo decir más por respeto a ella”, explicó el hombre de 50 años al programa Ventaneando. Sin brindar más pormenores del supuesto incidente, Pablo subrayó: “Yo no tenía de nada de qué avergonzarme, y esta vez se salió de control por lo que se dijo, y todo el mundo inventó su historia”.

Ante la duda sobre si estaría contemplando proceder legalmente por la forma en que Elda María habría manchado su nombre, Montero aclaró que para nada, pues él tiene mucho trabajo y planea seguir enfocándose en eso, a su vez añadió que no le desea el mal a nadie, que no piensa hablar mal de ninguna mujer u remató afirmado que actualmente ya está acostumbrado a ese tipo de cosas.

“No, no, no, para nada. Yo tengo mucho trabajo. Yo me enfoco mejor, ni soy rencoroso. Nunca le deseo el mal a nadie. Yo dije: ‘no voy a hablar mal de nadie menos de una mujer’, y esa es mi forma de ser. Y bueno, pues ya estoy acostumbrado a estas cosas”. Finalmente, y pese a las polémicas que lo han rodeado en los últimos meses, Pablo aseveró que está disfrutando de una excelente etapa en su vida.

Fuente: Tribuna/ Agencia México