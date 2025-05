Presunta mala actitud en Paulina Rubio provocó cancelación del encuentro de Timbiriche

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Timbiriche, es una famosa banda mexicana que debutó un 30 de abril de 1982 en el programa Siempre en Domingo, aunque para mala suerte de todos sus fanáticos parece indicar que se ve muy lejos un próximo encuentro, pues Benny Ibarra de Llano, confesó en una reciente entrevista que hay algunos problemas que les han impedido fijar una fecha, a pesar de que se esperaba su reencuentro para este 2025.

De acuerdo con información de TVNotas, el actor mexicano rompió el silencio sobre este tema en una entrevista con Maxine Woodside, inclusive hasta mencionó que en noviembre hicieron un primer intento, pero por aparentes problemas de agenda fue imposible fijar una fecha. No obstante, un supuesto amigo de Benny confesó que no, no es cierto esto, que en realidad ya iban muy avanzados y fue otra situación lo que arruinó todo.

Según las propias palabras de este hombre se dice que Paulina Rubio se puso muy exigente, quería obtener más dinero que los demás integrantes, lo que molestó a Mariana Garza Alardín y Alix Bauer Tapuach, quienes aparentemente siempre han tenido una enemistad eterna con la Chica Dorada. Por lo tanto, en el testimonio esta persona afirmó que ellas dos no deseaban tener en el equipo a Rubio.

Acusan a Paulina Rubio de querer más protagonismo que los demás

Es así que después de días se logró llegar a un acuerdo con la intérprete de Ni rosas ni juguetes, tanto de Llano, Sasha Sökol Cuillery, Erik Rubín Milanszenko y Diego Schoening Zavaleta, que en realidad no tenían ningún inconveniente con los miembros. Asimismo, Garza Alardín y Bauer Tapuach que podría decirse eran las más afectadas por la mala actitud de la exesposa de Nicolás Vallejo-Nágera, aceptaron la integración de Paulina siempre y cuando se portara bien.

Finalmente, terminaron por hacer una junta vía zoom para decidir lo referente al concierto, pero la tregua se rompió muy rápido, puesto que la hija de la actriz Susana Dosamante empezó a querer más protagonismo, ya que declaró era la más famosa de todos. Sumado a esto, terminaron por pelearse en plena reunión y llegó al punto de que algunos presentes tuvieron que intervenir para que el asunto no se hiciera todavía más grave.

Fuente: Tribuna