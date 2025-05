Ricardo O'Farrill revela momentos difíciles y humillantes que vivió en su rehabilitación

Comparta este artículo

Aguascalientes, Aguascalientes.- Ricardo O'Farrill, es un comediante mexicano que se dedica al Stand up, mejor conocido en el medo artístico simplemente como Richie, se abrió y contó algunos de los momentos más difíciles que ha tenido que vivir en su vida, se trata de la ocasión en que fue internado producto de sus adicciones, a su vez relató que solía consumir en grandes cantidades.

Entre las drogas de las que más solía hacer uso están el alcohol, marihuana y cocaína, además en una entrevista de Yordi Rosado abordó sus problemas mentales, pues llegó a tener hasta un brote maníaco-depresivo por el mal uso de los medicamentos recetados por su psiquiatra: “Lo que me comentan que disparó mi brote maníaco-depresivo fue el uso de Venlafaxina, medicamento recetado por mi ex psiquiatra. Si eres bipolar y eres propenso a un brote, la Venlafaxina lo dispara. Yo no sabía, ni mi pobre expsiquiatra”, comentó.

De igual forma, hizo hincapié en que durante la boda de Mau Nieto cuando agredió a Daniel Sosa, influyó de gran manera no sabía que padecía se bipolaridad, así que no medía sus alcances. Además, especificó que él fue quien provocó a Sosa ya que estaba enojado porque el día anterior no se había callado en todo el show, algo que lo tenía desde ese instante irritado y esa noche no pudo aguantar.

Su lucha con las adicciones

“Te puedo decir que me salvó la comedia, me salvaron mis amigos, me salvó mi familia y me salvaron los fans que desde el día cero dijeron: ‘Todo en orden’”, expresó el comediante a las cámaras del programa Ventaneando. "Después de todo lo que había sucedido y todo el camino que había yo hecho, pues había de dos, era elegir de nuevo el placer para tapar el dolor o elegir el camino de afrontar las cosas y empezar a resolver la situación”, añadió.

Para el comediante su familia logró salvarlo

De acuerdo con lo narrado por el influencer, el proceso fue extremadamente difícil, no solo por la desintoxicación, sino también por el trato severo que enfrentó durante su recuperación. Sumado a esto, sostuvo que cuando lo amarraron fue realmente humillante porque los vecinos lo estaban viendo él gritaba por ayuda. No obstante, no paró ahí debido a que añadió que cuando se vio en el espejo en ese estado no podía creerlo.

