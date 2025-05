Tras dejar Televisa, Gala Montes dice regresaría a las novelas para ser la nueva 'Teresa'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz y cantante mexicana, Gala Montes, ha expresado su deseo de regresar a las telenovelas, después de que ella misma afirmara que dejó Televisa porque quería enfocarse en la música. La estrella juvenil destacó que por el momento le atraen las nuevas versiones de clásicos, como lo ha sido El Extraño Retorno de Diana Salazar, dado a que en ese tipo de proyectos podría interpretar un papel con un mensaje impactante.

A pesar de las controversias que enfrenta y lo mucho que se ha especulado sobre su negativa en volver a los melodramas, la exparticipante de La Casa de los Famosos México explicó que existen historias que la harían retornar a la pantalla chica, afirmando que no se negaría a una nueva La Dueña o Teresa: "Por supuesto que yo levanto la mano y digo: 'me encantaría', porque creo que, pues tengo el carácter, tengo la fuerza, ya me conocen en muchas otras etapas de mi vida y pues me encantaría darle vida a alguno de estos personajes".

Debido a que en los últimos meses ha estado en el ojo del huracán, la intérprete de Tacara y La Oportunidad, aseveró que no le presta atención a los ataques o señalamientos en redes sociales, como los que ha hecho su expareja, la influencer y empresaria mexicana, Anna Porter: "Y pues es difícil, ¿no? Al final, es difícil de controlar todas las críticas, todas las polémicas que generan a través de algo que les genera, pues, mucho ruido cuando uno es frontal y cuando intenta poner temas sobre la mesa que son incómodos".

Pero yo sigo luchando, sigo luchando por mis principios, por mis valores y, obviamente, va a haber gente a la que no le guste, a la que no le parezca que una mujer como yo tenga ciertas preferencias sexuales, que se vista de cierta forma", agregó.

Finalmente, y sin aclarar si es verdad o mentira, Gala Montes reaccionó en entrevista para el programa Hoy a lo difundido por algunos medios en torno a que por ningún motivo buscaría a su madre este 10 de mayo: "Utilizan ciertos titulares para obtener ciertas vistas y, obviamente, que el tema de mi progenitora y yo, pues es un tema que monetiza, y por eso es lo mismo que si lo replican, pues menos se va a poder silenciar todo esto, pero, pues, ¿qué esperan que les diga?".

La relación entre Gala Montes y su mamá, Crista Montes, está completamente fracturada. La artista ha señalado que sufrió explotación económica desde su infancia, mientras que la señora la ha acusado de violencia física y psicológica. La situación se intensificó cuando Crista ofreció una entrevista a Adrián Marcelo, un influencer con el que Gala ha tenido desencuentros desde su participación en el reality antes mencionado, lo que la actriz interpretó como una falta de intención de reconciliación.

Fuente: Tribuna del Yaqui