Tras drama de Adrián Marcelo, productora de 'LCDLF' sería despedida por este fuerte motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que el público se le fuera encima por el drama de Adrián Marcelo, en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, la polémica productora de la emisión, Kirén Miret, acaba emplear sus redes sociales para anunciar su salida del proyecto, aunque muchos afirman que sería despedida por los altos mandos, ahora que se encuentra en Telemundo, por un muy fuerte motivo.

Fue mediante su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, que Miret declaró que tras cinco temporadas entre Telemundo y Televisa, ha decidido terminar con su tiempo en dicho proyecto, agradeciendo la oportunidad que le fue dada para liderar dicho proyecto, que dio mucho de que hablar: "Aquí termino mi camino en La casa de los famosos después de 5 temporadas, y sólo tengo agradecimiento para este equipo talentoso, leal, trabajador, amoroso, divertido, espectacular; para este proyecto increíble y siempre retador".

La productora agradeció especialmente a Endemol que siempre fueran generosos con ella, que le dieran su confianza, asegurando que eran gente excepcional, señalando su tiempo a su lado como un privilegio, pero que en la vida hay que tomar decisiones importantes y ella decidió dejar el programa por un proyecto soñado y monumental: "Fue una elección muy complicada, pero las oportunidades llegan una vez en la vida, y más vale estar bien atentos para tomarlas. Y la tomé. Los voy a extrañar todos los días, equipo de mi corazón. Y ante la duda, pregunten; confíen siempre en su criterio y no corran, nada es tan urgente".

Pero, pese a las declaraciones de Kirén sobre el hecho de que ella tomó la decisión para irse a un nuevo proyecto con el que ha soñado por mucho tiempo, han salido varios a afirmar que es una completa mentira, y que la realidad es que fue despedida por parte de los altos mandos, ya que el All Stars resultó ser un fracaso total por proteger a Lupillo Rivera, y otros integrantes de su equipo, haciendo sus presuntas trampas más evidentes.

Aunque no se sabe si no formará parte de la tercera temporada del reality show en Televisa, muchos han declarado que los ejecutivos de Endemol están furiosos con ella, y por ende ya no regresará a ninguna emisión, y están analizando mejor el contenido de la cobertura de Colombia, pues consideran que el contenido de Melissa Gate y el resto de sus habitantes, en el que hay dramas, insultos y demás, se mantienen en una línea de respeto y no es violento.

Fuente: Tribuna del Yaqui