Tras quedar en la ruina, actriz llega a 'Hoy' con dolorosa noticia y rompe en llanto

Ciudad de México.- Una reconocida villana de las novelas, quien ha trabajado para Televisa por más de tres décadas, dejó sorprendidos a todos sus fans ya que reapareció en el programa Hoy llorando, después de que meses atrás confesara que había quedado en la ruina al ser víctima de una estafa. Se trata de Cynthia Klitbo, quien perdió los ahorros de toda su vida por medio de un fraude telefónico que no ha podido solucionar al 100 por ciento.

Afortunadamente, la intérprete mexicana ya logró saldar todos los compromisos económicos que tenía, hecho que la tiene muy feliz, pues ahora tiene el dinero suficiente para pagar la escuela de su hija Elisa Fernanda: "Después de todo lo que pasó, ahora mira, pero ya salí de todas mis deudas, ya todos mis cuates que me prestaron, ya, ya todo lo que viene, ya va para la universidad", contó la famosa.

Sin embargo, Cynthia aclaró que en esta etapa de su vida, no cuenta con recursos para darse sus 'antojos' y está enfocada únicamente en trabajar: "Lo único que pasa es que ya no salgo ni a comer un taco, o sea, me la paso en mi trabajo. No, no puedo salir ni a una fiesta, no salgo ni al cine, pero no me molesta, porque me gusta tanto lo que hago, que para mí esto es como un kínder, o sea, es como si fuera una niña chiquita. Yo vengo a jugar a la princesa, o a la bruja, o a la mala, o lo que sea".

En otros temas, la villana de novelas como El privilegio de amar confirmó que tiene citas con un director que está haciendo su primera ópera prima en Hollywood, pero resaltó que no es un noviazgo formal: "Salgo con una persona, no nos hemos hecho novios porque siempre estamos muy ocupados y nos vemos una vez al mes. Pero mira, ahorita yo, formal no puedo con nadie porque yo estoy sacando a mi hija adelante y mi prioridad es mi trabajo y mi hija", afirmó.

Además, Klitbo no pudo contener el llanto cuando platicó que está enfrentando el síndrome del nido vacío ahora que su hija radica en Estados Unidos: "Me pasa mucho, y ahorita, por eso ya la voy a ir a ver, porque ya lloro como niña chiquita y antier le dieron la cinta de honor, el sábado fue su prom, que es el baile ese que hacen, el gringo con las flores y todo, ¿no? Y no la peinaron bien en el salón, me habló llorando, y yo no sabes las ganas que tenía de estar con mi hija… y ya me voy el sábado a verla porque ya", manifestó conmovida.

Mientras que en otra entrevista para el matutino Venga la Alegría, Klitbo reveló que no aprueba al novio actual de su hija, pues considera que es un joven que no la apoya para cumplir sus metas y, además, le estropea sus planes. "No me agrada la pareja que tiene porque todo lo que a ella le gusta, y sueña, y le encanta, él lo sabotea. Entonces no la quiso llevar al prom… porque el escuincle de 21 años dice que a él le dan flojera los de 18".

En ese sentido, la famosa contó qué consejos le ha dado a su hija ante este panorama: "Porque un chavo que no te tiene ni el menor detalle de lo que es importante, es lo que le digo, si algo que es importante para ti, él lo menosprecia, no es el chavo indicado para ti", dijo.

