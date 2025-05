'Amante' de Cruz Martínez habla de traición a Alicia Villarreal; la apoyaría en demanda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La joven cantante, Germaine Valentina, después de verse involucrada en el drama del matrimonio de Cruz Martínez, siendo tachada como la presunta amante del productor musical, recientemente en entrevista con TV Azteca, decidió habla sobre la traición a la querida cantante de rancheras, Alicia Villarreal, además de revelar si es que ella estaría dispuesta a apoyarla en su demanda por violencia.

A finales del 202 estalló la 'bomba' entre Alicia y Cruz, pues fue por el hecho de que medios de comunicación captaron al cantante de los Kumbia Kings en uno de sus shows, presuntamente siéndole infiel a la 'Güera Consentida', incluso se lo mostraron en entrevista y ella afirmó que se estaba enterando por ese medio apenas. La misteriosa mujer, poco después fue expuesta como la joven cantante antes mencionada, que en su momento desmintió por completo los señalamientos.

Ahora, durante una entrevista para Venga la Alegría, Valentina una vez más fue cuestionada sobre Cruz y Alicia, al inicio con el tema de la demanda de la intérprete de Ay Papacito por violencia en contra de su ex, a lo que rápidamente afirmó que apoya a la mujer y está en contra de la violencia, pero cree que en este caso no sería prudente hablar de ningún lado: "Yo siempre, como toda mujer, buena mujer, voy a estar en contra de la violencia hacia la mujer, pero siento que no es prudente opinar nada más porque falta un juicio. Al final uno no sabe nada, hace falta que, confió en la ley y que la ley haga su trabajo y ya".

Al negarse a hablar sobre este tema, le cuestionaron sobre su presunto romance con el intérprete de Sabes a Chocolate, en el que aseguró que todo eso fue un chisme, pues dijeron que en esa foto salía ella, pero ella misma ha demostrado pruebas que lo refutan pues estaba en otro lugar muy lejos de ahí, a esa misma hora y con otra ropa, que fueron publicadas en sus redes sociales en ese mismo momento: "De hecho, yo estaba con mi equipo presente ese día y yo estaba vestida totalmente diferente. Yo publiqué las fotos y los videos de ese día. Entonces, no entiendo cómo salió a relucir mi nombre, cuando no tenía nada que ver".

No, él me produjo dos canciones, pero no hicimos más nada. No produjimos el álbum, íbamos a producir un álbum, no se produjo y tampoco tenemos contactos. Simplemente, produjimos dos canciones y ya. Después del chisme abrí como tres conciertos de los Kumbia Kings y después ya no", agregó con respecto a su cercanía con Martínez.

Finalmente, Valentina declaró que entiende que no hay celebridad que se pueda salvar de los chismes y la polémica, pero que esto le ha dejad una enseñanza muy grande, y por ahora solo va a tratar de aprender a lidiar con ello y abordar las situaciones de la manera más en paz posible: "Ningún artista se salva de ese tipo de cosas en este medio y es algo a lo que no estoy acostumbrada, pero que tengo que, creo que empezar a aceptar, y saber lidiar con las cosas"

Fuente: Tribuna del Yaqui