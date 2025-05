Apio Quijano suplica por ayuda en el caso de su hermana, Federica Quijano; quedó inmóvil

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida cantante y política mexicana, Federica Quijano, mejor conocida como una de las integrantes de Kabah, alertó a sus seguidores la noche del lunes 5 de mayo, al compartir un video en el que informó sobre su hospitalización de emergencia debido a un problema en la columna, por el que quedó inmóvil, hasta que la operen. Por ello, su hermano, Apio Quijano, empleó sus redes sociales para suplicar por ayuda a su seguro médico, para que la atiendan.

La cantante mexicana explicó que se encuentra internada en la Ciudad de México y que requiere una cirugía tras presentar un fuerte dolor en la columna; no obstante, su aseguradora le pidió una segunda valoración médica, que debe hacerse por uno de sus doctores, y quieren que ella se movilice hacía ellos, por lo que la intérprete de La Calle de las Sirenas pide que vayan a valorarla allá, pues no puede moverse: "Les pido por favor que me ayuden, que me manden a su doctor, porque yo no puedo ir, no puedo caminar".

Tras acaparar la atención de la prensa debido a este incidente, la intérprete de 53 años recibió el amparo de su hermano, Apio Quijano, quien se manifestó en las historias de su cuenta de Instagram para expresar su descontento por la situación. En su publicación, el exparticipante de La Casa de los Famosos México dirigió un mensaje a la compañía solicitando apoyo para su consanguínea. Además, instó a la empresa a proteger a sus usuarios: "Es importante que apoyen a su gente que está asegurada, porque siempre están para un nuevo cliente, pero cuando el cliente necesita ayuda todo es imposible".

Al mismo tiempo, famosos como África Zavala, Sugey Abrego y Charly López externaron su respaldo a Federica Quijano, instando a que se facilite el tratamiento que necesita su colega. Se espera que en las próximas horas la también política brinde una nueva actualización sobre este escenario en el que ha enfrentado trabas burocráticas que han retrasado el procedimiento, pues, aunque ha señalado que siente temor por la intervención, afirmó que no puede posponerla más y espera que se resuelva pronto.

"Es una operación de columna, de la cual tengo mucho miedo. No es algo que quiero hacer, no es algo que tengo tiempo, tampoco. Tengo que estar trabajando, por lo mismo les pido que me ayuden y que digan con quién me puedo comunicar para resolver esto de la mejor manera".

Apio habla de Federica y su salud. Instagram @apioquijano

