Aumenta rumor sobre truene entre Justin Bieber y Hailey luego de seis años juntos

Los Ángeles, California.- La controversia en el matrimonio de Justin y Hailey Bieber ha estado desde que se casaron, pues muchos fanáticos aseguran que solo fue un trato porque el canadiense necesitaba prolongar su tiempo en Estados Unidos, mientras otros seguidores piensan que efectivamente es un amor único, además por si fuera poco su relación siempre ha estado en las sombras de la exnovia del cantante, Selena Gómez.

El asunto causó tanto revuelo porque meses antes de que contrajeran nupcias el músico y la modelo, fueron vistos el intérprete de Never Say Never y la exestrella de Disney muy felices, algo que para su audiencia era un claro indicativo de que definitivamente retomarían su relación, pero para la sorpresa de todos en septiembre del 2018 firmaron sus actas de matrimonio los ahora padres de Jack Blues.

De acuerdo con información de TVNotas, la relación del compositor y la socialité no va para nada bien, porque se dice que desde hace unas semanas no da para más y que el hombre de 31 años sigue sin poder olvidar su pasado con la examiga de Demi Lovato. Además, supuestamente el ganador de dos Grammys le manda indirectas con mensajes y canciones que sube a su Instagram a la actual prometida de Benny Blanco.

Selena Gómez y Benny Blanco se comprometieron el 11 de diciembre de 2024

Una de las más recientes alarmas para los fans es el supuesto distanciamiento entre ambos durante la Met Gala en Nueva York, según la pareja no pasaron momentos juntos. El periodista de espectáculos, Javier Ceriani, compartió un comentario que encendió por completo las redes sociales, llegando a preocupar a muchos admiradores y también les angustió el bienestar emocional del canadiense.

“Hailey llegó de mano de Kendal Jenner a la Met Gala. Se habla que la relación de Hailey y Justin Bieber está por romperse en cualquier momento. Están mal, muy mal, como lo anuncié hace 20 días. Justin no comía, le ponían el plato y separaba psicóticamente la comida. No comía, no dormía. Ella habló con su familia y ya le dijeron que tiene que separarse del chico porque ya no es buena imagen", afirmó Ceriani.

Fuente: Tribuna