Eugenio Derbez: retos e impactos de aranceles de Donald Trump en cine internacional

Ciudad de México, México.- Ante la amenaza de aranceles impuestos por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el actor, comediante y productor mexicano Eugenio Derbez abordó el tema de los desafíos que enfrenta la industria cinematográfica durante una entrevista.

Luego de que el mandatario estadounidense expresó su intención de aplicar un arancel del 100% a las películas extranjeras exhibidas en Estados Unidos, destacando que Hollywood sufre un impacto negativo, sobre todo, por la creciente práctica de los estudios de realizar el rodaje fuera del país.

Acaba de anunciar Netflix una inversión de un billón de dólares en México para producir. Imagínate lo que significaría para Netflix echar para atrás ese billón de dólares. Sería tirarlo a la basura. No creo que lo permita”, comentó Derbez.

De igual manera, el actor mexicano consideró lo mismo con la plataforma de streaming Amazon y con todos los estudios gigantescos, pues a muchos de ellos les conviene filmar sus producciones fuera de Estados Unidos; además, habló de los desafíos que ha tenido para realizar diversas producciones debido a los costos que cada filme representa, como ‘Coda’, que se llevó a cabo en Boston.

Por otro lado, indicó que se filma mucho en México, debido a los costos y recordó su experiencia con la película ‘Radical’, misma que no pudo aplicar para ciertos premios en México ni en la taquilla, ya que es una película considerada americana por estar producida por una empresa americana, pero filmada en México.

Ese es el tipo de cosas que hay que considerar, porque no es fácil etiquetarlas todas y decir, hay que filmar en Estados Unidos o hay que... No, depende de la producción y de lo que quiera contar la historia en donde la tienes que filmar. Entonces yo creo que no avanza mucho esta… Lo veremos, lo veremos”, dijo.