¿Grabó a Dulce en la intimidad? Filtran AUDIO de Francisco Cantú al presumir VIDEOS privados

Ciudad de México.- De nueva cuenta Francisco Cantú recibe una cucharada de su propia medicina, pues por segunda ocasión filtraron audios comprometedores, en el que al hablar con alguien cercano, este presume videos privados con otras mujeres, mientras que hacen el actualmente llamado 'delicioso', asegurando que le encanta que hablen de él y lo tengan en tendencias, ¿acaso grabó a Dulce en la intimidad?

Hace un par de semanas, en Sale el Sol y otros medios de comunicación, sacaron a la luz un audio filtrado por allegados a Cantú, en el que afirma que tiene mucho material sobre la difunta intérprete de Déjame Volver, pero que las sacará de a poco, porque es una estrategia para seguir monetizando, pues todo lo de la cantante es un negocio para él: "Tengo un chin… de cosas que puedo sacar de Dulce, pero ¿qué crees?, lentamente, porque esa es la estrategia. Soy un hombre de negocios, la verdad… Esto no es una controversia de Dulce. Es un negocio".

Tras estos indignantes audios, el intérprete de Piernas Rotas salió a afirmar que todo fue hecho por medio de la Inteligencia Artificial, incluso usó una app en la que creó un audio de una celebridad, declarando que así como a Pepe Aguilar, lo querían difamar a él, usando dicha herramienta: "Amigos, hoy en día, con la inteligencia artificial, falsifican audios. Se la aplicaron a Pepe Aguilar, ya me la aplicaron a mí también. Ya filtraron un audio que no soy yo. Es Inteligencia Artificial, tengan cuidado".

Pero ahora, en Venga la Alegría acaban de filtrar un audio en el que se puede escuchar a Francisco celebrando que tiene varios video privados haciendo cosas íntimas con mujeres: "Yo me co… morras y las filmo gratis. Luego lo vemos y nos da risa. Eso de (utilizar un canal de contenido exclusivo) no creo que sea posible". Aunque no habla de Dulce sobre los videos, si menciona a la actriz de Televisa sobre el hecho de que la usa para que hablen de él, lo que causó gran indignación: "Están todos confundidos. Está bien. Sigan hablando de mí. Ese es el plan", dice Cantú.

En el matutino de TV Azteca, tras presentar estos audios, pasaron un video del empresario estadounidense, identificado con el nombre de Ralph Hauser, en el que arremete contra Francisco y afirma que ha decidido exponerlo por la manera tan nefasta que se ha expresado de la difunta cantante Dulce: "Esos audios son muy vulgares, un pecado mortal, una blasfemia, yo soy alguien católico y dije esto no es justo, pero ahí dice que no va a parar".

No son Inteligencia Artificial, ya lo analizaron, ya los confirmaron con sus computadoras de los medios, sí son reales, por mi papá en el cielo que no son Inteligencia Artificial", agregó el empresario ante la posibilidad de que Francisco lo refute.

Finalmente, declaró que él es un empresario que coordina conciertos en Estados Unidos, y sabe que podría tener problemas por esto, pero que le entregó los audios a Romina Mircoli, hija de Dulce, porque le conmueve el dolor que sufre por la muerte de la intérprete de Tu Muñeca, y ahora se le sumen estos ataques: "Arriesgue mucho, si me hablan, o no sé, amenazas de muerte, o algo así, pero yo no conocía a Romina, pero le dije pobrecita, yo sé lo que es perder un padre'. Yo sé el dolor que ella pasa y le dije 'mire, aquí están los audios'".

