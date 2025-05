¿Le robaron herencia de Daniel Bisogno? Alex B denuncia estafa de conductor de TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido presentador mexicano, Alex Bisogno, acaba de emplear sus redes sociales para confirmar que desgraciadamente, al igual que muchos conductores de TV Azteca, el también ha denunciado ser estafado por parte de su colega y amigo, Artur Vázquez, que al parecer les prometía un jugoso pago por publicidad, y de la nada se desaparecía sin pagarles, ¿acaso le robaron herencia de Daniel Bisogno?

Gabo Cuevas expuso el fraude de Artur hace un par de semanas, revelando que su Modus Operandi fu comenzar a contratar a varios personajes de la televisora, como Gary Centeno, Álex, Carlos Guerrero, Anette Cuburu y Agustín Argüello, para que cubrieran eventos y campañas publicitarias, pero, cuando llegaba el momento del pago, simplemente daba largas y desaparecía sin pagar: "Va a haber una demanda colectiva. Todos los que mencioné crearon un chat para poder exponer las pruebas suficientes, porque no les daba contrato. Afortunadamente tienen como evidencia las fotos y videos de los eventos", agregó Gabriel.

Ahora, el hermano de Daniel fue muy claro al confirmar que al igual que sus colegas anteriormente mencionados, él también confió en el exintegrante de Al Extremo y también laboró para él con la promesa de un pago y que todavía no le llega, compartiendo en su cuenta de Instagram las declaraciones de Gary Centeno ante esta polémica situación. Corrieron con todos los gastos de transporte, pero no invirtieron en la empresa.

Alex anuncia su estafa junto a Gary Centeno. Instagram @alexbbisogno

En el video del exparticipante de Survivor México, se puede ver al actor muy molesto, exponiendo que es verdad lo dicho por el reportero de Venga la Alegría y que Artur es un "estafador", pidiendo a colegas que no le hagan caso y rechacen sus ofertas de trabajo, contando que a él lo hizo ir a tres reuniones para las que no le dio ni para la gasolina, y ahora, a ocho meses de presentarse al evento, no le ha pagado absolutamente nada.

Hoy reventé y me dice que le falté el respeto, yo no sé quién le faltó el respeto a quién, pero es que me daba una fecha y no. Seguro después de este video ya ni me va a pagar, pero que quede evidencia mi video y sobre todo que no lo amenacé, pero sí le hablé fuerte", agregó Gary.

Finalmente, el expresentador de Venga la Alegría: Fin de Semana, declaró que Vázquez era un "manipulador" y le exigió que le pagara lo que le debe, afirmando que sabe que con ese video se querrá librar de darle lo que se merece, pero que no se va a quedar de brazos cruzados y va a llegar hasta las últimas consecuencias. Por su parte, el hermano del difunto presentador de Ventaneando no ha dicho nada sobre sumarse a una demanda.

