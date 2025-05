Leonardo García confesó que su padre Andrés García y Luis Miguel tenían algo en común

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Andrés García García, fue un actor y galán de cine y televisión mexicano, a su vez entre todos los amigos en el mundo artístico que tuvo, uno de los más recordados es El Sol de México, pues a Luis Miguel lo conoció desde que el cantante era muy pequeño, su lazo era tan grande que le llegó a llamar en algunas ocasiones Papá. Es así que ahora su hijo Leonardo García rompió el silencio y compartió que su progenitor y Mickey tenían algo en común.

De hecho, durante una entrevista con Yordi Rosado el dominicanomexicano llegó a contar por qué razón terminó esa amista de tanto tiempo, el hombre aseguró que a Luis Miguel se le subió la fama. Por su parte, García dejó en claro en aquel momento que estaba completamente abierto a recuperar ese lazo, además añadió que lo seguía queriendo y que en realidad no le deseaba para nada el mal.

A pesar de que fueron algunas preguntas que le realizó el conductor a Andrés no dijo exactamente qué sucedió para que se distanciaran: “Luis Miguel y yo nos distanciamos cuando en algún momento patinó, se le subió la fama y entonces yo me molesté y contesté como contesto yo. Yo sigo queriéndolo, no le deseo nada malo. Cuando el hijo es famoso no quiere que le digan nada, pero pues yo le dije sus cosas”.

Luis Miguel hasta el momento no ha salido a expresar su opinión

Leonardo García confesó que existe un objeto que le evoca recuerdos de su fallecido padre, el icónico actor Andrés García, y que aún guarda en su hogar, pero que, a su vez, también tiene un vínculo con su amigo Luis Miguel. Se trata de un perfume, mismo que el músico dice que empezó a usar primero su papá y después el originario de Puerto Rico le copió la idea y también optó por aplicarse la misma fragancia.

“Un perfume que usaba mi papá en especial que se lo copió Luis Miguel. Déjame decirte que se llama Van Cleef. Mi mamá tiene perfumes de eso”, contó el actor y empresario a las cámaras de Venga la Alegría. “De hecho, algo muy curioso. Estaba yo haciendo un programa con el Burro Van Rankin. Entonces me dice: ‘Oye, hueles es a Luis Miguel’. Le dije: ‘No cabr*n, huele a García’. Porque a Mickey le gustaba mucho usarla, ¿no? Le gustaba de aquel tiempo”.

