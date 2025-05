Liam Payne muere intestado: Filtran qué pasará con su herencia de 24mdd; ex se los quedaría

Comparta este artículo

Londres, Reino Unido.- A siete meses de la trágica muerte del querido cantante británico, Liam Payne, recientemente ha salido a la luz que una corte del Reino Unido, de donde es originario el hoy difunto, ha decidido que pasará con su herencia, la cual se afirma que asciende a un total de más de 24 millones de dólares. Según medios como The Sun, declaran que Cheryl Cole, exnovia del intérprete, se quedaría con todo hasta que su hijo sea mayor de edad.

El mundo entero quedó en shock cuando se confirmó que el exintegrante de One Direction, con solo 31 años de edad perdió la vida al caer desde un balcón, que se encontraba ubicado en el tercer piso del hotel en el que se hospedaba en Buenos Aires, Argentina. Sus millones de fans en dicho país, e incluso de otros, se presentaron los días siguientes para rendirle homenaje y le dejaron flores, cartas, velas, y regalos en un altar improvisado en su memoria.

Desgraciadamente para la familia del intérprete de For You, además de lidiar con el tema legal para esclarecer los misterios de su deceso, también se enfrentaron a otro problema de índole legal, pues se confirmó mediante documentos judiciales, que el cantante dejó un patrimonio total de 24 millones 280 mil dólares, sin contar propiedades, pero de los cuales no se sabía que hacer, ya que no dejó un testamento con su última voluntad.

Liam con Bear recién nacido, su hijo con Cheryl. Instagram @cherylofficial

Al igual que muchos otros temas, laa cuestiones sobre la herencia del cantante, no se habían abordado públicamente, pero ahora, se ha afirmado que un Tribunal en Londres le ha otorgado a su expareja, Cheryl, un poder administrativo en el que ella es nombrada como la administradora de todos los bienes y el dinero que dejó el difunto cantante, al igual que el abogado musical, Richard Bray, socio de una firma legal con sede en Londres.

El motivo por el que Cheryl se queda como administradora junto al mencionado abogado, es que ella es la madre del único hijo de Payne, Bear Payne, actualmente de ocho años de edad, por lo que hasta que no sea mayor de edad, ella fungirá como su albacea y administradora, mientras que Kate Cassidy, que era novia de Liam en el momento de su muerte, no recibirá nada al no estar casados ni tener una unión civil.

Liam con su última novia, Kate Cassidy. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui