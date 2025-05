Listo para morir: Tras revelar incurable enfermedad, actor de Televisa filtra testamento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa de 90 años, Eric del Castillo, después de haber confesado su incurable enfermedad, que lo hizo perder parte de su vista, y sincerarse sobre su dolor al perder a grandes amigos, como Silvia Pinal, acaba de dar una entrevista a TV Notas en el que afirmó que ya está listo para morir, destacando que no teme cuando llegue su momento de partir y filtra que tiene testamento listo, para irse sin pendientes.

Desde el año del 2022, se ha dicho que del Castillo tiene Alzheimer y demencia, a tal punto que incluso ha olvidado a sus hijas, sin embargo, el histrión ha salido a desmentir eso, y ha regresado a los melodramas, demostrando que todo es falso, pero, sí confesó que tiene una enfermedad en los ojos que le ha hecho perder gran parte de su visión, que no tiene cura, pero con su tratamiento y apoyo de su equipo, puede seguir trabajando sin problema alguno.

Ahora, en TV Notas han compartido declaraciones del actor de Amanecer, novela que graba actualmente con Juan Osorio, en el que revela que la edad ya trae achaques, pero que le va bien y celebra seguir vivo: "Tengo dolor de espalda, pero a mis 90 años estoy muy bien. Trato de hacer ejercicio. Mi esposa y yo venimos a caminar al parque, o a veces vengo solo, porque el que no se mueve se muere". Ante eso, agradeció que su esposa, Kate Trillo, sea una mujer que tras 53 años juntos, peleas y demás, lo cuide siempre, agregando que procura se tomé sus medicinas y esté bien físicamente.

Eric del Castillo tiene 90 años. Internet

Al hablar sobre su personaje en la novela Amanecer, Eric, detalló que es como un fantasma que atormenta a su hijo, interpretado por Fernando Colunga, y señaló de manera personal que no cree en fantasmas, y esta situación, es solo su manera de recordar a la persona que fue su padre. Cuando se le cuestionó cómo le gustaría ser recordado al morir, afirmó que como un gran actor, así como a Ignacio López Tarso, amigo muy cercano: "A Nachito (Ignacio) López Tarso, lo recordamos como un magnífico actor y muy reconocido. Yo quisiera algo parecido. Que así me recuerden".

Sobre si tiene miedo a morir, el actor de melodramas como Soy Tu Dueña, declaró que no, que para él es más que bienvenido el momento en el que vaya a perder la vida, pues confía en Dios, y en que irá al cielo porque jamás ha sido un mal hombre, por lo que no teme morir y está listo para cuando llegue su momento: "La muerte, para mí, es bienvenida. Creo mucho en Dios y no he sido un individuo malo. No he tenido vicios ni recuerdo haberle hecho daño a alguien. He cuidado a mis hijos (Ponciano, de su primer matrimonio, Verónica y Kate) y mi matrimonio. No le tengo miedo a morir".

Finalmente, el padre de Kate del Castillo declaró que es un hombre preparado, y por ello tiene su testamento listo, pero que tampoco lo habla mucho, porque siente que es muy tétrico, y al final, lo único que pide es no tener una enfermedad grave y larga, y solo irse en paz, sabiendo que dejó todo en orden: "Tenemos nuestro testamento y todo, pero tampoco le doy demasiada importancia al tema, porque ya entras en una situación tétrica. Mi temor es que me dé una enfermedad grave, dolorosa o que me impida caminar. ¡Dios me libre!".

Eric con Silvia Pinal en Soy Tu Dueña. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui