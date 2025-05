¿Nicolás Buenfil, sale del clóset? Hijo de Erika Buenfil así responde a su orientación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El joven aspirante a artista, Nicolás Buenfil, recientemente habló para las cámaras de TV Azteca sobre todos los rumores a que sería homosexual, y dando una muy contundente respuesta, ha externado su postura con respecto a lo que se dice de su verdadera orientación sexual, dejando a más de uno sorprendido, ¿acaso el único hijo de Erika Buenfil, ha decidido salir del clóset?

El único hijo de la actriz de Amores Verdaderos, desde hace un par de años ha confesado que desea hacerse un lugar en la industria del mundo del espectáculo, por lo cual los reflectores han estado al pendiente de sus movimientos, sin embargo, como pasa con toda celebridad, el joven está siendo víctima de los rumores y especulaciones del público y medios de comunicación con respecto a su vida sentimental y personal.

El año pasado comenzó a rumorearse fuertemente que tendría preferencias por personas de su mismo género, o sea que es gay, a lo que su madre decidió salir a afirmar que ella ama a su hijo y es un chavo que debería de ser tomado en cuenta por su personalidad y no sus preferencias, sin negar o confirmar nada, mientras que él joven ha optado por dejar de lado estas especulaciones, con una contundente respuesta en entrevista para Venga la Alegría.

Al presentarse en el estreno del nuevo filme de su madre, Madre Reinventada, fue abordado por el reportero Gabriel Cuevas, quien le cuestionó sobre su orientación, a lo que el joven muy firme afirmó que no eran cosas de su incumbencia y ya sea que sí le gusten o no los hombres, no debería de ser algo para atacarlo o juzgarlo: "X, o sea, no entiendo porque sería una forma de atacar a alguien, la verdad no estoy en nada en contra de eso, y si me gusta, que me gusten, y si no me gustan, pues no me gustan, x, no es de su incumbencia".

Para cerrar con el tema, declaró que es un joven que no tiene prejuicios y no se molesta si le dicen que es gay o no, pero que sí es muy mala onda que se quieran basar en las preferencias para hacer un prejuicio de alguien o para hablar de esa persona, en especial cuando no se le conoce bien: "Sí, exactamente (soy un chavo sin prejuicios), así como deberían de ser todos, pero, desgraciadamente hay gente que está comentando detrás de una pantalla, y no saben lo que es, no saben como es una persona detrás de la pantalla".

Fuente: Tribuna del Yaqui