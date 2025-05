Paro cardiorespiratorio mata a galán de Televisa tras accidente; filtran oscuro secreto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los próximos días se cumplirán dos décadas desde la repentina muerte de un reconocido actor de Televisa, quien murió luego de sufrir cuatro paros cardiorespiratorios mientras recibía atención médica después de un accidente. El artista mexicano fue víctima de un atropellamiento y aunque se identificó al causante del choque, hasta este momento sigue sin hacerse justicia por su fallecimiento.

Se trata del galán y modelo Edgar Ponce, quien es recordado por su participación en el espectáculo nocturno Solo para mujeres y por actuar en melodramas de Las Estrellas como Salomé, Amigas y rivales, Soñadoras, Mujeres engañadas y Las vías del amor. Recientemente, sus excompañeros Alexis Ayala y Sergio Mayer recordaron que su trágica muerte sigue impune y platicaron que hablarán del caso en la docuserie Solo para mujeres, que está por estrenarse a través de ViX.

Durante su presencia en el programa Todo para la mujer, Mayer se pronunció sobre el fallecimiento de Edgar, asegurando que no fue un accidente y hasta contó que el expediente de la investigación desapareció: "Luis Pascacio, hay que decirlo, Luis Pascacio Muguerza es el que nos atropelló y asesinó a Édgar Ponce y nunca tocó la cárcel y que él te lo puede explicar", dijo Sergio, concediéndole la palabra a uno de los productores de la emisión, Darío Yazbek.

Nosotros durante la investigación en el documental estábamos tratando de conseguir, ver la carpeta de investigación, porque, pues era un tema meramente investigación periodística para sacar mejores preguntas para entender cómo fue llevado el caso, y uno de los abogados los que entrevistamos en la serie, no lo encontró", contó Darío.

Además, añadió: "Yo, por otro lado, fui a buscar a alguien más y dije: '¿Me puedes ayudar, por favor, a buscar esta carpeta?' … Pasaron meses, terminamos de grabar las entrevistas y aun así me decía: 'Es que nunca en mi vida me había pasado, en ningún caso, donde no se encontrara la carpeta'… Pasaron 6, 7 meses y yo le decía: 'Por favor, sigue tratando de ver si la encontramos y metemos una entrevista, hacemos un cambio en la edición', y nunca la encontraron", añadió.

En tanto que Sergio Mayer subrayó: “Nunca apareció, recordarán que en ese tiempo estaba Bernardo Bátiz como procurador, dijo que me iba a abrir una carpeta de investigaciones. Y buscaron también a Bernardo Bátiz y creo que sí (está en el documental)”. Ponce y sus compañeros fueron arrollados la noche del 4 de junio, y él perdió la vida horas después mientras era atendido en un hospital de CDMX. El actor murió en tres ocasiones, pero fue resucitado, hasta que desafortunadamente no sobrevivió a un cuarto paro cardiorespiratorio.

Edgar Ponce murió atropellado hace dos décadas

Cambiando de tema, Alexis y Sergio negaron haber explotado a sus compañeros del espectáculo, por lo que aseguraron que nunca recibieron fuertes sumas de dinero gracias a Solo para mujeres. "Ya te lo han dicho todos los del show, que constantemente dicen que los explotábamos según ellos y todo, pero nunca consideraron toda la producción y el concepto, lo que implica poner un show como ese, pero por supuesto que fue negocio", expresó el exGaribaldi.

Acto seguido, Alexis puntualizó: "Siempre fuimos generosos… Nosotros quitábamos gastos, y esto lo voy a decir tal cual como era, porque no hay nada que esconder y ahí están los números. Quitábamos gastos y el 30 por ciento era para Sergio Mayer y Alex Ayala y el 70 por ciento que quedaba se repartía entre los que habían bailado ese día”.

Fuente: Tribuna