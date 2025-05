¿Pleito por la herencia? Frida Sofía viajó a México para revisar testamento de Silvia Pinal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En días pasados, la famosa modelo Frida Sofía acaparó la atención de todos los medios de comunicación luego de aparecer sorpresivamente en tierras mexicanas, luego de años alejada de su familia materna. Sin embargo, como se recordará, su madre Alejandra Guzmán ya confirmó públicamente que logró reconciliarse con la joven cantante, durante los últimos momentos con vida de doña Silvia Pinal.

Aunque Frida había dejado ver únicamente que visitó el paradisiaco puerto de Acapulco para disfrutar de unos días con su familia paterna, su padre Pablo Moctezuma acaba de confirmar que su viaje a México fue por algo más que una simple visita. A pesar de que no quiso brindar grandes detalles, el empresario compartió que la también influencer acudió a revisar temas en torno a la herencia que le dejó su abuela, Silvia Pinal.

Tras ser captado por el programa Ventaneando en el aeropuerto de la Ciudad de México, Pablo contó cómo se la pasó junto a su hija: "Súper, superincreíble. Todo muy padre. Gracias". Sobre la actual relación entre la intérprete de Reina de corazones y su descendiente, el sujeto afirmó que la relación entre madre e hija ya está recuperada: "Está todo de maravilla, creo que están felices. Muy bien todo".

Frida Sofía estuvo de visita en Acapulco

Al respecto de los motivos principales del viaje de Frida a México, Moctezuma indicó: "Sí, vino a ver su tema de hablar con su mamá, a ver lo de su herencia. Está muy contenta y, pues todo, muy bien". Por otra parte, Pablo habló sobre la gran relación que tiene Frida Sofía con su tío Pedro, con quien compartió un video mientras hacían una terapia de hielos:

Muy sano, muy sano. Sí, todos muy contentos, la verdad, de estar juntos, aprovechar la vida y estar felices".

Debido a que en el lugar también se encontraba su esposa Beatriz Pasquel, quien era trasladada en silla de ruedas por el empresario, Pablo aclaró: "No, no, está bien, está bien. No, tuvo una operación de la espalda, pero todo bien". Finalmente, Beatriz se dijo encantada de que Frida Sofía hubiera tenido la oportunidad de pasar con ellos algunos días. “Divina. Sí, feliz que estuviera con nosotros”, aseveró la mujer.

Fuente: Tribuna