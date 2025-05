¿Al borde de morir? Reaparece Yolanda Andrade tras crisis de salud y episodios de delirio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace algunas semanas la famosa conductora, Yolanda Andrade, ha aparecido en todos los titulares de la prensa debido a que se especula que estaría atravesando una nueva crisis de salud, en la que incluso tendría episodios de delirio. Tras reportarse que nuevamente estaría al borde de la muerte, en horas recientes la estrella de Televisa reapareció en sus redes sociales y sorprendió a todos.

Como se mencionó, diversos portales y periodistas informaron que la originaria de Culiacán, Sinaloa, estaría sufriendo episodios de delirio, además de encontrarse "muy cansada" y "agotada" ante los estudios que se estaría realizando para recuperar su salud. Sin embargo, Yolanda ha permanecido hermética sobre su estado actual, luego de que a finales del año pasado sufriera una fuerte recaída, tras haber sido diagnosticada con un aneurisma en 2023.

Sin embargo, hace algunas horas Andrade publicó imágenes de dos de sus grandes amigas, Montserrat Oliver y Thalía, a quienes parece haberles enviado una muestra de cariño, a pesar de la distancia que actualmente mantienen por su padecimiento. En el primer post de sus historias de Instagram, Yolanda compartió una foto donde aparece al lado de Oliver con el mensaje: "Happy 25 years" (felices 25 años), acompañada del sencillo 'You're Still the One', de la cantante canadiense Shania Twain, que en español significa: "Sigues siendo la única".

Seguidamente, se mostró solidaria con Thalía, al exponer el video donde la mexicana presume el éxito que tuvo al formar parte de un evento emergente en Nueva York para el estreno de su sencillo Tu amor, que saldrá a la luz el 30 de mayo. Aunque aún no existe una nueva actualización de su salud, Andrade ha dejado claro que sigue en contacto con su público a través de sus redes sociales, donde deja ver parte de los sentimientos que atraviesa en esta difícil etapa de su vida.

Yolanda y Montserrat han cultivado una fuerte amistad durante más de 20 años. Lo que inició como una relación sentimental a principios de los 2000, con el tiempo se transformó en un lazo sólido y una exitosa sociedad profesional en televisión. A pesar de los retos personales, su vínculo ha permanecido inquebrantable. A su vez, Thalía y la sinaloense se han mantenido unidas a lo largo del tiempo, evidenciando su lealtad, cariño y respaldo mutuo en distintas ocasiones; sobre todo en los momentos difíciles, reafirmando la conexión especial entre ambas.

