Cáncer mata a actriz de Televisa; hermana estremece al filtrar últimas palabras: "Me muero"

Ciudad de México.- Desgraciadamente la reconocido cantante mexicana, Dulce, podría no tener pronto un descanso, ya que en este mudo su familia sigue en polémica, pues a cinco meses que el cáncer la matara, su hermana, Isabel Noeggerath, brindó una entrevista en la que recriminó a su sobrina el separarlas, y estremeciendo a Televisa, al decidir filtrar las últimas palabras que se dijeron antes de perder la vida.

Isabel en las últimas semanas estaba siendo acusada de mentir sobre su sobrina Romina Mircoli, y solo aparecer para tratar de conseguir la herencia de la difunta intérprete de Tu Muñeca, debido a que la hija de la cantante presentó pruebas de que no se deshizo de los restos de su madre como dijo su tía y su prima, resaltando que todo su hizo bajo los terminos que requerían la ley, y si mandó a Texas las cenizas fue porque su madre así lo quería,

Ahora, después de esta serie de ataques en su contra, Isabel fue vista en la Ciudad de México y la prensa de Sale el Sol, no dudó en abordarla para hablar del tema, a lo que aseguró que solo vino a apoyar el lanzamiento de la línea de maquillaje de Mitzy, en honor a su hermana, afirmando que era un sueño para ella, que le emocionaba y por eso solo vino a apoyarlo: "Y nada más es eso lo que vengo a hacer. Me agarró la prensa aquí, me preguntaron, me dijeron que, si les podía dar unas palabras, eso es todo. No he hablado mal de nadie, no estoy con fines de lucro, ni mucho menos, no me interesa".

Tras esto, contó que entre ella y la creadora de Déjame Volver y Heridas, siempre fueron muy cercanas, tanto que la última vez que hablaron, al final lo que se dijeron antes de colgar, sin saber que sería la última vez que tendrían una conversación, fue externarse el gran amor que se tenían y lo mucho que sufrirían si les faltaba la otra: "Me dijo: 'cuídate mucho, yo no sé qué haría si te llegara a pasar algo, me muero'. Dije: 'no me voy a morir, no te preocupes, no te va a pasar nada'. Siempre nos quisimos mucho, nunca hubo ningún problema entre nosotros, nada, nada, siempre éramos iguales".

Isabel declaró que Romina le negó la oportunidad de estar cerca de su hermana durante su hospitalización, afirmando que jamás le supo que tan mal estaba Dulce, debido a que no la dejaban hablar y cortaron todo tipo de comunicación entre ellas, negándole la oportunidad de despedirse en sus últimos días de vida: "Lo único que te puedo decir es que los días que estuvo ahí, los últimos días, ella pedía hablar conmigo y no le pudieron dar un teléfono para que hablara. Y le decían que ya había hablado conmigo, que ¿por qué quería hablar otra vez? Entonces es bien triste".

Es que hay muchas cosas que están mal, las decisiones que tomó tan abruptas, ni siquiera decirnos: 'oye, ven, despídete de tu hermana, la voy a cremar'. A nosotros nada más de repente la cremaron y en una misa en la basílica tampoco supe, no supimos nada. Es algo que no puedo remediar. Ya está hecho, ya pasó, como le dije yo a ella 'Ya lo hiciste, no me des explicaciones, no las estoy pidiendo'. ¿No lo voy a perdonar jamás?, no", agregó Isabel.

Finalmente, la hermana de la exintegrante de ¿Quién Es La Máscara?, declaró que no puede decirle nada a Romina, cuando en realidad ella no tiene problemas con ella, agregando que el carácter de ambas tampoco ha prestado para contactarse y hablar de una manera tranquila y bien: "No sé, llegaríamos a un acuerdo, pero ella tiene su vida y a mí no me gusta nada más el hecho de pensar que yo ando detrás de alguna herencia, eso me afecta más que cualquier otra cosa. Yo nunca he sido interesada".

Fuente: Tribuna del Yaqui