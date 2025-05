Cantante sale del clóset en Televisa y estremece con confesión; así presentó a sus novias

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida cantante internacional reapareció en un famoso programa de Televisa de forma reciente y dejó en shock a todos sus seguidores y fans debido a la fuerte confesión que hizo. Resulta que durante el reciente capítulo de Netas Divinas, la intérprete contó cómo salió del clóset y hasta detalló cómo le había contado a su madre sobre sus verdaderas preferencias.

Se trata de Denisse de Kalafe, quien llegó al foro de Unicable para ser parte de especial del Día de las Madres y aquí aprovechó para contar cómo le contó a su mamá que tenía novia. En primer lugar, la originaria de Brasil contó a Montserrat Oliver qué tipo de relación tenía con la mujer que le dio la vida: "Fantástica, realmente... una mujer extraordinaria pero absolutamente crítica en cuanto al arte, pero nos llevábamos muy bien".

Luego, Oliver compartió qué fue lo más difícil que le tocó vivir en su etapa de adolescente: "No saber a dónde pertenecía". Tras hacer esta confesión, la conductora anfitriona le preguntó a la estrella sudamericana sobre ella cuándo se dio cuenta que tenía otras preferencias y así respondió: "Desde que nací". Asimismo, Kalafe explicó cómo le hizo para confesar a su mamá que le gustaban las mujeres:

Mi mamá lo supo cuando un día viajábamos de Monterrey y me contaba que un par de tíos que tenía no eran tíos, eran sus novios y yo le conté que un par de amigas, no eran mis amigas, eran mis novias".

Denisse de Kalafe salió del clóset en 'Montse&Joe'

Sobre la reacción que tuvo su mamá ante esta importante confesión: "Me dijo 'yo te hice en este mundo para ser feliz, el camino lo decides tú'". Además, la intérprete de la emblemática canción Señora, señora contó la importante lección que le dio su madre: "Me dijo que respetara la palabra amor, porque el amor era una joya tan valiosa que no podía estarla regalando a cualquier persona, que el ser humano tiene que buscar su felicidad".

Asimismo, Denisse compartió que para ella fue sumamente importante no seguir las normas que la sociedad ponía: "La felicidad puede estar en cualquier lugar, nadie ha dicho que así o asado". Por su parte, Montse agregó: "Hay muchos que rompemos las reglas". Y aunque rara vez Kalafe había sido tan directa para hablar de sus preferencias ante las cámaras, aprovechó el espacio de Montse&Joe para criticar a quienes no se muestran tal cuál son:

Los que se esconden son más infelices, en la vida tienes que ser una mujer que respete a los demás, que construya su vida y que hagas el bien a todo el mundo y que ames a quien tú quieras amar", declaró.

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable