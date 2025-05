Cynthia Klitbo confiesa súplicas a la Virgen de Guadalupe para convertirse en madre 

Ciudad de México, México.- Antes de celebrar un 10 de mayo más, la actriz mexicana Cynthia Klitbo sobre las dificultades que enfrentó para cumplir el sueño de convertirse en madre, pues según relató, el proceso consistió en años de tratamientos médicos, experiencias espirituales y momentos de desesperación en los que hizo una fuerte súplica.

De acuerdo con la información que circula, la actriz, de 58 años de edad, confesó que ante la imposibilidad de concebir, pidió ayuda a la Virgen de Guadalupe para que le permitiera tener un hijo después de tantos intentos fallidos o de lo contrario, la llevara consigo, reflejando el impacto emocional de su lucha por la maternidad.

Yo estuve buscando durante 11 años a Elisa, fui no a La Villa, sino a la iglesia de Coyoacán, a decirle a la Virgen: ‘O me das un hijo, o me llevas, porque ya me cansé, llena de besos y abrazos ante la calle, y autógrafos, y yo estoy sola. Yo quiero a mi hija’. Y a los 15 días estaba embarazada, fue un milagro”, comentó la famosa actriz.