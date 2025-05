¿Director abusó de hijo de Nicola Porcella? El actor de Televisa responde: "Es interno"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que la reconocida activista y actriz, Libertad Palomo, denunciara que descubrió que el reconocido director Ricardo Tavera, desgraciadamente tiene una larga lista de terribles delitos, como abuso sexual a menores. Dado a que el hijo de Nicola Porcella trabajó con dicho exjefe en Televisa, en una reciente entrevista dio una contundente respuesta sobre si su primogénito fue una víctima, destacando que es un "tema interno" delicado.

La reconocida actriz hace un par de semanas en entrevista con TV Notas, afirmó que mientras ella trabajaba en el filme Esperpentos y La Sociedad Del Bullying, notó actitudes de Tavera que la desconcertaron, siendo el colmo cuando ella fue testigo de como el productor casi golpea a una maquillista por pedirle su pago correspondiente. Según sus declaraciones, como defendió a la empleada, Tavera se fue en su contra, la insultó y amenazó de muerte, por lo que ella como activista ha decidido moverse para detenerlo y ahí encontró una serie de agresiones a otros colegas, e incluso a abuso sexual de menores.

En dicho proyecto, Adriano Porcella, hijo del expresentador del programa Hoy, estuvo como parte del elenco, por lo que la prensa no dudó en cuestionarle directamente a Nicola sobre si a su hijo le pasó algo con ese director, a lo que respondió contundente que no se metan con nada que tenga que ver con el menor: "Mi hijo no ha pasado nada porque es mi hijo, te pido respeto, es mi hijo, lo único que no me mencionen en cualquier tema es mi hijo, son temas internos míos, mi hijo está perfecto, está lindo, sí".

El exhabitante de La Casa de los Famosos México, declaró que su descendiente sí se llevó una gran decepción, pero que no le había pasado nada respecto a un abuso sexual, pero agregó de forma contundente que sobre Adriano no vuelvan a hablar porque es intocable ese tema: "Mi hijo estuvo mu ilusionado, lamentablemente sí le rompieron el corazón, porque estaba, pero como siempre dije, mi familia es lo primero, gracias a Dios él no ha vivido eso, pero hablar de mi hijo no, es intocable para mi".

Finalmente, con respecto al caso de Tavera y los jóvenes que sí son afectados, el actor de El Amor No Tiene Receta, declaró que no es algo de lo que pueda hablar, porque no se ha metido en ningún tema al respecto, respetando a cada uno de los familiares, cerrando que su hijo está fuera de eso: "No me he metido, como te digo, yo he visto desde mi hijo, porque no estaba ahí, estaba la mamá, pero con mi hijo no ha pasado nada, Adriano sabe el papá que tiene, y que lo voy a cuidar siempre. Yo no voy a dejar que nadie lo toque ni nada".

Fuente: Tribuna del Yaqui