¿Está grave? Alejandra Guzmán se lesiona y es operada; Enrique Guzmán revela su estado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más el nombre de Alejandra Guzmán está causando gran preocupación, debido a que su padre, el polémico cantante y actor mexicano, Enrique Guzmán, recientemente confesó que fue operada por una lesión, agregando cual es el actual estado de salud de su hija, aunque no ha dicho qué tipo de accidente tuvo para acabar en el quirófano, ¿acaso está grave?

El reconocido intérprete de temas como La Plaga y Popotitos, una vez más se encuentra en el centro del escándalo, debido a que recientemente el empresario Pedro Moctezuma volvió a lanzarse en su contra, afirmando que pagaría por todo el mal que ha hecho en esta vida, porque la justicia divina existe. Pedro es padre de Frida Sofía, y desde que salió a la luz sus supuestos abusos ha arremetido contra el cantante.

Ahora, después de estos ataques por el exesposo de la intérprete de Reina de Corazones, Enrique para medios de comunicación como Venga la Alegría, acaba de salir responder de manera contundente que no entiende porque lo quieren hacer pagar cosas que no hizo, y aunque los señalamientos que se irá hasta las últimas consecuencias por su hijo, el actor de Televisa afirmó que él también está dispuesto, agregando que le agrada que sean tan cercanos.

Con respecto a la relación con su hija, la intérprete de Yo Te Esperaba, ahora que se reconcilió con la también cantante, quien tiene tema como Ándale, Enrique dijo que él estaba en la misma página con su hija, que no hay problema y esos temas son punto y aparte, incluso confesó que habla seguido con Alejandra, y sabe que hace poco fue operada de uno de sus dedos: "Acabo de hablar con ella (con Alejandra Guzmán), le operaron un dedo, era un tendón que se había lastimado".

Aunque no ha dicho exactamente si es un dedo del pie, de la mano y que fue lo que le pasó en específico, afirmó que se encuentra muy bien, lo que da a entender que no hubo mayores complicaciones. Hasta el momento la denominada 'Reina de Corazones' no se ha pronunciado sobre su intervención quirúrgica, pero se espera que pronto salga a aclarar que es lo que le pasó y porqué tuvo que ser sometida a cirugía.

Fuente: Tribuna del Yaqui