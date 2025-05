¿Irina Baeva fue su karma? Martha Julia revela si Geraldie Bazán le robó a Gabriel Soto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de más de 20 años de su romance, Martha Julia, ha sido contundente concisa con Venga la Alegría, ante el cuestionamiento si es verdad que Geraldine Bazán no es la blanca paloma en la historia, sino que fue amante de Gabriel Soto, como tanto se ha rumorado por años. La actriz se mostró firme con sus declaraciones y esto dijo tras cuestionarle si Irina Baeva fue su karma por hacerle lo mismo.

La villana de La Madrastra a inicios de la década de los 2000's tuvieron un romance, que por muchos años se ha dicho que terminó debido a que Bazán se metió en la relación, y acabó embarazada del galán de melodramas. Aunque muchos la han apoyado en el tema de Irina, ahora que terminó su romance con Soto, muchos han afirmado que la actriz rusa fue el karma de la mexicana, porque ella fue en su momento la amante de Gabriel.

Es por toda esta situación que medios de TV Azteca, Televisa y más, en una entrevista con Martha, le cuestionaron sobre este tema que tiene más de 20 años, a lo que respondió que no le interesa hablar del tema, incluso ante la insistencia se mantuvo firme en que cero piensa hablar de algo que ya está en el pasado y es privado: "Ya pasaron tantos años que ya no quiero hablar de nadie que no sea de mi vida. Sin comentarios. Cero No voy a hablar del tema. Las cosas de mi vida privada se quedan para mí. Estos temas ya quedaron en el pasado".

Pese a estas declaraciones, en el que Martha no quiere hablar ni bien ni mal de la actriz de Corona de Lágrimas, la prensa siguió insistiendo, pero la actriz de Destilando Amor afirmó que es una novela que se creó la gente y los medios, pero que ya era momento de dejarla en el olvido: "Ay, por favor. Es una bonita telenovela pero ya no creo mucho en esas cosas, ya la realidad es otra. Ya no vuelvo a hablar del tema; por favor, ya son muchos años".

Finalmente, declaró que ella no le guarda ningún tipo de rencor a Gabriel y mucho menos a Geraldine, y que las cosas malas que alguno pudieran haberle hecho, en realidad ya se le olvidó porque por su paz mental perdona las transgresiones en su contra y sigue adelante dejando todo lo malo atrás: "Se me olvida todo. Lo digo de corazón, soy una persona que olvido por completo, gracias a Dios, sino eso me traumaría. Soy una persona cero rencorosa".

Fuente: Tribuna del Yaqui