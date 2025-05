Marjorie de Sousa así responde a Julián Gil tras culparla por abandono de su hijo en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de origen venezolano, Marjorie de Sousa, acaba de brindar una entrevista para el programa Hoy, al ser abordada por sus presentadores, y ante las severas acusaciones de su expareja, el galán de melodramas argentino, Julián Gil, que afirma que ella es la culpable del abandono en el que se dice tiene a su hijo en común, Matías Gil de Susa, y así responde.

Durante su encuentro con reporteros de Televisa, de Sousa evitó pronunciarse sobre las recientes declaraciones del actor de melodramas, quien asegura que, a pesar de sus intentos por ver a su hijo en común, Matías, la actriz ha puesto obstáculos para impedirlo: "Amor, estamos ahorita en la inauguración de un lugar, vengo a disfrutar con ustedes, tengo rato que no los veía, vengo a compartir con ustedes y no vengo a hablar de eso".

Aunque las interrogantes continuaban, la artista de origen venezolano que asistió como madrina del lugar ubicado en la Ciudad de México, se negó a responder a temas relacionados con el padre de su hijo, destacando que ella no tiene que demostrar nada, pues se nota que su pequeño es feliz como está: "No vengo a hablar de eso, ¿alguna otra cosa? Creo que han visto el proceso y mi hijo es un hijo hermoso, feliz y bueno, eso es lo importante. Y lo importante es lo que está a puerta cerrada, no tengo que demostrar nada".

Con total sinceridad, la actriz de Amores Verdaderos respondió si la controversia con el galán de telenovelas ha afectado en sus proyectos, debido a las críticas que ha recibido por impedir la convivencia entre padre e hijo: "Creo que no, creo que no he parado de trabajar estando aquí y estando fuera y he hecho muchas cosas también en República Dominicana, en otros lugares. La verdad es que esto es muy rotativo, o sea, uno se va a otros países, haces otras cosas. Yo no empecé en México, yo empecé en Venezuela, luego lo más importante lo he estado haciendo en Estados Unidos".

Desde su separación en 2017, los actores de Hasta Que El Dinero Nos Separe, han estado inmersos en una prolongada disputa en torno a la custodia y el derecho de convivencia de su hijo, Matías. El argentino ha reiterado en diversas ocasiones que, a pesar de sus esfuerzos por mantener contacto con el menor, Marjorie ha dificultado el proceso, lo que ha derivado en enfrentamientos judiciales y una constante atención mediática.

Con el paso de los años, Gil ha manifestado su frustración ante la situación, mientras De Sousa ha optado por no abordar el tema públicamente. La controversia ha impactado la reputación de ambos en el medio artístico, generando opiniones divididas entre la opinión pública.

Fuente: Tribuna del Yaqui