¡No fue José Ron! Ariadne Díaz confirma problemas con Marcus Ornellas por otra mujer

Ciudad de México.- Durante los últimos meses se especuló la posibilidad de que Ariadne Díaz y Marcus Ornellas pudieran estar atravesando por problemas en su matrimonio derivado de que la actriz se reencontró con su exnovio, José Ron, para protagonizar una nueva novela de Televisa. Sin embargo, ha salido a la luz que el actor mexicano fue el causante del obstáculo que vivió la pareja, sino la culpa fue de otra mujer.

En una entrevista con diversos medios de comunicación como Sale el Sol, la protagonista de telenovelas Muchachitas como tú, La Malquerida y La doble vida de Estela Carrillo detalló que una empleada doméstica estuvo a punto de acabar con su estabilidad familiar. La actriz admitió que, brindarles tu confianza a terceros, representa un gran desafío en esta época.

Resulta que Ariadne confesó que gracias a una trabajadora del hogar tuvo varios desencuentros con el modelo brasileño y nacionalizado mexicano, pero que, afortunadamente, pudieron darse cuenta a tiempo de esta delicada situación: "Fue complicado porque da susto tener a alguien ahí, que se le tuerce el cable, pero es porque… es que no hay otra forma de decirlo. Pero la verdad, una vez que se fue, nuestras vidas han sido risa, risa, risa", explicó Díaz.

Sobre la manera en que esta persona los trató de poner en contra como pareja, Ariadne relató: "De repente empezaron a pasar cosas como que, por ejemplo, no sé, por inventar algo, Marcus me decía: 'Oye, esta maleta porfa no la muevas de aquí, porque tengo que sacar cosas' y yo 'Ah, okay'... Y al rato llegaba y la maleta ya en otro lado". Pero la situación no se detenía ahí, pues la mujer trataba de hacerla quedar mal frente a su esposo:

Entonces ella llegaba y le decía a él: 'No, es que ella me dijo que la moviera'. Y entonces Marcus me decía: 'Oye, pero te dije que no la movieras', 'si yo ni pelo a tu maleta. No, yo no la he movido'. 'Ah, es que ella me dijo'. 'Ah, no, está loca. Yo no dije', e igual al revés. Entonces fue de 'oye, muchas gracias. Adiós'".

Hace algunas semanas, Ariadne Díaz ya había platicado sobre una situación similar y confesó que el episodio más delicado que vivió con una empleada fue descubrir que había contratado a alguien cuyas identificaciones eran alteradas: "Tuvimos una vez una persona que, después, descubrimos que toda su documentación era falsa, pero Diosito siempre nos ha ayudado porque empecé a ver como que ella decía que era de ciudad Neza, pero yo percibía ahí un cierto acento, y yo: '¡Qué raro!'", dijo en aquella ocasión.

Nos dimos cuenta de que le decía cosas a Marcus como para dejarme mal ahí y viceversa. Novelón, ahí sí se hubiera hecho un novelón. Entonces, como que Diosito siempre me ha cuidado mucho y en algún momento fue de: 'Oye, muchas gracias, ya no'…", agregó.

En otros temas, Díaz expresó su orgullo por su marido, quien ya pudo obtener la ciudadanía mexicana, luego de dedicar tiempo a estudiar y conocer más sobre la historia del país para pasar su examen. "Y yo me sentaba con él y yo decía: 'Por supuesto, siendo mexicana, 10 voy a sacar ahorita'. ¡No me sabía nada! O sea, yo me considero una persona culta, yo leo, yo siempre saqué muy buenas calificaciones en la escuela... Entonces, él te lo sabe contestar al día de hoy, o sea, más mexicano luego que uno. Pues me siento muy orgullosa de él", remató.

