Señora González; ¿así pide ser llamada Ángela ahora que está casada con Christian?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ángela Aguilar, la reconocida cantante, ahora esposa de Cristian Nodal, con quien contrajo matrimonio hace ya alrededor de casi 1 año en una hacienda, a dejado ver en redes sociales lo exitosa que ha sido hasta el momento su relación, pues como se recordará, el día que anunciaron su compromiso, miles de usuarios dejaron ver su inconformidad, ya que el cantante apenas estaba saliendo de su ultima relación con la cantante Cazzu, con quien tuvo una bebé.

No es sorpresa que la pareja se encuentre constantemente envuelta en polémicas, ya sea tanto por su relación como por separado, sin embargo, han dejado ver en redes lo enamorados que están, pues constantemente se les ve juntos en los eventos, demostrándose el apoyo que se tienen el uno al otro, y aun que muchos quisieran verlos separados, parece ser que su amor se refuerza conforme pasa el tiempo, ¿pero que fue lo que paso?.

La feliz pareja en una de sus últimas vacaciones/ Créditos: Facebook

En la red social TikTok, circula un audio de una supuesta entrevista que le hicieron a la cantante, en donde hablan de algunos temas de interés, por lo que, uno de los entrevistadores comenta sobre su nueva faceta de casada y le pregunta a la hija de Pepe Aguilar, que si cómo le gustaría ser llamada ahora que esta casada, "La gente que me conoce desde siempre, me sigue diciendo Angelita, nadie me dice señora y cuando yo llego a los restaurantes, a las comidas, a lo que sea, siempre me dicen Angelita", explicó.

La cantante del regional mexicano, dejó en claro estar consciente de que aun es muy joven, pues tiene tan solo 21 años, y menciona que es algo que inclusive a ella misma se le olvida, por otro lado hace saber con un tono que pereciera sonar con un poco de disgustó, que cuando le dicen señorita se ofende, y que en ocasiones ni quiera se refieren a ella como señora, por lo que aprovecha el espacio para aclarar las confusión. "Señora Gonzales, aun que le cueste más trabajo, gracias", agregó, esto debido a que ese es el apellido de su esposo.

Si bien, cada quien es libre de ser llamado de la forma en la que se sienta más cómodo, y ser referido como señora o señorita es algo que a la gran mayoría de las mujeres les genera un impacto, pues la transición puede resultar difícil o incómoda para algunas, claro, no siempre es así, y eso se refleja en la cantante, ya que menciona con felicidad como le gustaría ser nombrada, dejando ver lo orgullosa que se siente de traer su anillo, dejando atrás su nombre de soltera.

Fuente: Tribuna