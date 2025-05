Sin reencuentro ni documental: Maite Perroni confiesa que no hay más proyectos para RBD

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Maite Perroni, acaba de dar una entrevista a la prensa mexicana, en la que después de tantos dimes y diretes, confesó que no hay más proyectos que puedan reunir a RBD, al menos no en un futuro cercano, declarando que no habrá reencuentro, ni documental, debido a que tras el drama con su manager las cosas ha quedado en estado de pausa.

En el año del 2023, oficialmente los millones de fans de la agrupación cumplieron uno de sus deseos más grandes, que la banda se reencontrara, y cinco de los seis originales comenzaron con el Soy Rebelde Tour, que tuvo un gran éxito, generando millones alrededor del mundo. Sin embargo, así como ganaron perdieron, pues tras una auditoria descubrieron que su manager, Guillermo Rosas, les había robado, por lo que ahora están en una batalla legal que pausó el segundo gran proyecto de la agrupación, manteniéndolos unidos un tiempo más, incluso con la espera de una segunda gira.

Debido a que se sabe de este proyecto audiovisual, y no hay noticias de que pasará, Maite en entrevista para Venga la Alegría, acaba de confirmar que en efecto, el documental está terminado, porque se hizo a la par de la gira, pero que no saldrá a la luz, al menos no en el futuro cercano: "El documental y el en vivo existen, son dos proyectos audiovisuales que se trabajaron desde el origen del tour hasta su conclusión. Son dos proyectos que están ahí y que no sabemos qué va a suceder con ellos".

A causa de estos dimes y diretes, en el que incluso la relación con Anahí y el resto de la banda quedó fracturada, la ahora estrella de Hollywood mencionó que no han podido reunirse para conversar de la situación, por lo que hasta que no se llegue a u acuerdo, no se sabe nada y el proyecto queda suspendido entre el sí y el no: "Tendrá que tomarse el tiempo que se tenga que tomar para saber qué va a suceder con la vida de estos proyectos. Pero existen, ahí está. Pues más bien no hay conversación, entonces no hay ni sí ni no. Simplemente ahí está".

Finalmente, declaró que ella siempre va a llevar en su corazón lo que fue la agrupación tras la novela Rebelde, y se quedará con los bellos momentos que vivieron hace 20 años y en el 2023 y 2024, mientras que estaban juntos de gira por México, Estados Unidos y todo Latinoamérica: "RBD es RBD y va a ser RBD para siempre. Ese es el RBD que yo quiero abrazar y que quiero que todos sigamos queriendo porque ha sido precioso. Ya la vida personal de cada quien es otra historia. Y cada quien decide con quién se identifica y a quién quiere".

Hay que agradecer y honrar lo que la vida nos ha permitido vivir con este proyecto que ha sido hermoso. Lo que hay que dejar de lado, ese conflicto es lo mediático, el chisme, el hablar de más de cosas que no son necesarias. Eso es lo que hay que dejar de lado porque no le veo sentido, no es constructivo. Y entonces solo deterioramos algo que ha sido hermoso y que nos ha permitido llegar a muchísimos corazones con mensajes muy importantes", concluyó sobre el tema de RBD.

Fuente: Tribuna del Yaqui