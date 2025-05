Sufrió estafa en TV Azteca: Exintegrante de 'VLA' confirma regreso a Televisa ¿en 'LCDLF'?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber denunciado estafa por parte de uno de los conductores de TV Azteca, el reconocido exintegrante de Venga la Alegría, donde fungió como jurado, Gary Centeno, recientemente ha dejado en claro que no se quedará con los brazos cruzados y ya hasta confirmó su regreso a Televisa, destacando que él va a donde se encuentra la chuleta, ¿acaso entra a La Casa de los Famosos México?

Hace un par de meses, el reportero Gabriel Cuevas, declaró que el presentador Artur Vázquez, al cual señaló como un gran amigo, estaba en grave problemas legales, debido a que estafó a varios de sus colegas en la empresa del Ajusco, como Centeno, Carlos Guerrero, Anette Cuburu, Alex Bisogno y Agustín Argüello, asegurando que todos se unirían para demandar: "Va a haber una demanda colectiva. Todos los que mencioné crearon un chat para poder exponer las pruebas suficientes, porque no les daba contrato. Afortunadamente tienen como evidencia las fotos y videos de los eventos".

En ese momento, nadie salió para confirmar o desmentir lo dicho por el reportero en Dulce y Picosito, pero ahora, Centeno, que en el 2017 comenzó su carrera en la actuación en México de la mano de la empresa San Ángel, apareciendo en Como Dice El Dicho y Esta Historia Me Suena, a través de sus redes sociales confirmó que fue una de las víctimas de Artur, mostrándose furioso mientras que le exige su pago al presentador y lo llama "manipulador".

En el video del exparticipante de Survivor México, que publicó hace unas horas en su cuenta de Instagram, primeramente hace un llamado a sus colegas, en el que les advierte sobre aceptar trabajo de ese "estafador", confirmando que tiene ocho meses debiéndole mucho dinero, por formar parte de una campaña que él le ofreció, destacando que tuvo una fuerte pelea con él: "Hoy reventé y me dice que le falté el respeto, yo no sé quién le faltó el respeto a quién, pero es que me daba una fecha y no. Seguro después de este video ya ni me va a pagar, pero que quede evidencia mi video y sobre todo que no lo amenacé, pero sí le hablé fuerte".

Y ahora, a unas horas de haber estallado contra el expresentador de Al Extremo, Gary ha compartido que le dirá adiós al Ajusco tras este trago amargo y busca nuevas oportunidades en Televisa, ya que compartió en sus historias de Instagram, una foto de los pasillos exteriores con el enorme letrero con el nombre de dicha televisora y el mensaje: "Buscando la chuleta". Hasta el momento no dice si estará en una nueva novela o en La Casa de los Famosos México 3, pero se espera que pronto revele el misterio.

