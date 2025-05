Tras retirar denuncia de violencia, Elda María responde si tiene relación con Pablo Montero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida influencer, Elda María, acaba de hablar con respecto a su situación con el actor y cantante mexicano, Pablo Montero, dando una contundente respuesta, sobre su actual postura ante todos los ataques que ha recibido después de retirar denuncia de violencia en contra del galán, además de que finalmente confiesa si es verdad que están en una relación sentimental.

Después de todo el drama que se armó, después de que Elda acusara al intérprete de Mi Piquito de Oro de violencia y de ser un patán que no paga lo que consume, la misma influencer retiró las declaraciones en su contra, afirmando que todo se trató de una escena de celos que se salió de control, asegurando que Montero siempre fue un caballero con ella que jamás le faltó al respeto, y mucho menos que la haya violentado.

Por su parte, el actor de Fuego e la Sangre le agradeció profundamente que haya "dicho la verdad" y que lo liberara de las acusaciones, destacando que no tiene intención alguna de interponer una demanda en su contra, pues no le ve la necesidad y no desea perjudicar a nadie: "No, no, no, para nada. Yo tengo mucho trabajo. Yo me enfoco mejor, ni soy rencoroso. Nunca le deseo el mal a nadie. Yo dije: 'no voy a hablar mal de nadie menos de una mujer', y esa es mi forma de ser. Y bueno, pues ya estoy acostumbrado a estas cosas".

Ahora, después de estas declaraciones, Elda fue captada por la cámara de Venga la Alegría y le cuestionaron de inmediato sobre su relación actual con Motero, si ya habían hablado directamente y si es que tenían una relación amorosa, a lo que ella declaró que todo con Pablo está en paz y bien, que son amigos y no puede hablar más: "Todo bien. No, no (no somos novios), somos amigos, y todo bien. No, no puedo hablar, pero todo bien. Estoy en paz con Pablo, ya solucionamos la situación y todo bien".

Finalmente, sobre la furia que despertó en Gaby Spanic y en todas las mujeres que salieron en su defensa a apoyarla y arremeter en contra del galán de Televisa, Elda destacó que ella en estos momentos de su vida solamente se está enfocando en hablar con respecto a lo negativo y solo puede darle las gracias a aquellas que la apoyaron como lo hicieron: "Muchas gracias, tomo lo bueno y lo malo, que Dios los bendiga, y gracias".

Fuente: Tribuna del Yaqui