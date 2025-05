Aleska exige respeto y pide a Telemundo apoye en demanda contra Maripily; así le responde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que Aleska Génesis lanzara un comunicado en el que exige respeto y revela que interpondrá una demanda en contra de Maripily Rivera, por sus declaraciones, pidiendo a Telemundo su apoyo, la reconocida boricua no dudo en salir a defenderse y responderle contundentemente con otro comunicado muy conciso, en el que deja en claro que no se arrepiente de nada y que ella es la difamadora.

Hace un par de días, se viralizó el momento en el que Maripily se burla de la venezolana, gritándole "santa diabla", que trabaja en "pantaletas" e incluso cuando ella estaba en En Casa con Telemundo, se escucha como le grita que es una exconvicta y demás, Aleska en su cuenta de Instagram solicitó a Telemundo los videos para que le apoyen en la denuncia que pondrá en contra de la boricua por violencia y difamación, asegurando que no permitirá más faltas de respeto.

Ante esto, la originaria de Puerto Rico, le respondió contundente que ella no se esconde y que no hace dramas como ella, por lo que declaró que puede repetir una y mil veces lo que dijo en las galas de La Casa de los Famosos All Stars, pues son cosas que están en Internet y de las que ya se le han acusado desde hace años: "Te aclaro algo de una vez: no necesitas solicitar cámaras, te lo puedo repetir en tu cara, en privado, en público, en el canal o donde tú quieras. Porque yo sí soy frontal, por eso te gané, por eso el público te define como eres".

De la misma manera, declaró que ella sabe que provocó detrás de cámaras y lanzó indirectas para que otros hicieran su trabajo sucio, haciendo referencia a las burlas contra Julia Gama, destacando que es mejor que se dedique a limpiar su imagen y dejar de hacer las cosas por las que es famosa: "Con solo poner tu nombre en ‘Google’ sale a la luz tu trayectoria de escándalos y asuntos negativos. Por eso te destacas y de ahí mis expresiones. No digo nada que no sea lo que han reportado los medios sobre ti. Enójate con ellos o cuida tu imagen para que no te sigan definiendo".

Te advierto: si sigues cruzando esa línea de las mentiras y las insinuaciones baratas, no solo voy a responderte aquí - ya estoy evaluando tomar acciones legales por decir en una entrevista el pasado domingo 4 de mayo y te cito: 'Maripily está molesta porque Lupillo no la tomó en cuenta como mujer'. No solo es una mentira es un ataque personal: es una difamación que busca dañar mi imagen como mujer y como profesional". agregó.

Finalmente, la exparticipante de Guerreros 2020, destacó que ella es una mujer integra que no tiene miedo y que dice las cosas como son, y que no le da miedo las amenazas de ella, pues sabe que es una doble cara, y por ello es ella la que interpondrá la demanda en su contra: "Yo no soy tu contenido. No me uses con tus dos caras para seguir respirando en este medio, porque conmigo se te acabó el show. A mí no me asustan las palabras de una exconvicta".

