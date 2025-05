Bad Bunny desafió al boxeador Saúl "Canelo" Álvarez durante su entrevista con Ibai Llanos

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- El día de hoy viernes 9 de mayo, el cantante puertorriqueño Bad Bunny, de nombre real Benito Antonio Martínez Ocasio, durante una entrevista con el streamer español Ibai Llanos, mencionó una vez más su gusto por el boxeo. Dentro de la conversación que tuvo lugar en Nueva York, el cantante aseguró que podría noquear al boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez.

En el video con el español, además del boricua, también estuvo presente el productor musical Tainy. Ibai les preguntaría a ambos sobre sus habilidades para el boxeo; Benito confesó su gran afición al boxeo y habló sobre la pelea de Canelo-Crawford, de la cual mencionó una de las frases más comentadas: "Contra el ganador del Canelo-Crawford. Canelo nunca ha sido tumbado y yo creo que tengo la pegada”, dijo el puertorriqueño.

Otra de las cosas que sorprendió a los fanáticos del boxeo y de la música fue que el cantante mencionara a boxeadores famosos como parte de sus combates soñados. “Mi ‘dream match’ sería contra Muhammad Ali, que creo que le habría vencido, y Julio César Chávez; hubiera sido un combate empate a 15 asaltos, al toma y dame, en México o en Puerto Rico”, confesó el boricua. El streamer, sorprendido por la confianza del cantante, preguntó si realmente creía poder vencer al Canelo. "Bueno, no sé si me aguantaría los 12 asaltos, pero yo le meto duro”, expresó el cantante.

Por otro lado, aunque el boricua es conocido mayormente por su éxito en la música urbana, los deportes de contacto no son nuevos para el cantante. Por el año 2021, sorprendió a la escena de la lucha libre participando en WrestleMania 37, en donde se enfrentó en el ring con 'The Miz' y John Morrison, demostrando que sí cuenta con habilidades para pelear.

Otra de las cosas que demuestran sus habilidades en la pelea es que se le ha visto entrenar con peleadores de artes marciales mixtas; aunque el artista nunca ha participado en un combate oficial, consideraría la posibilidad. “Me gusta entrenar, me gusta sentir la adrenalina. No sé si algún día me metería en una pelea real, pero nunca digas nunca”, comentó durante la entrevista.

Fuente: Tribuna