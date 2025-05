Hija de Enrique Peña Nieto manda recadito a Angélica Rivera por romance con actor menor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La joven Paulina Peña, hija del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, recientemente brindó una entrevista para varios medios de comunicación, en el que sorprendió al mandarle un inesperado recadito a su exmadrastra, la reconocida y famosa actriz de melodramas, Angélica Rivera, por el presunto romance con actor menor que ella, el galán de Televisa de 36 años, Diego Klein.

Después de que se estrenó Con Esa Misma Mirada, comenzó a decirse que entre Klein y Rivera había un romance, y aunque ambos han negado rotundamente lo dicho, y hasta se dice que Diego tiene romance con otra actriz, el pasado 1 abril, en Ventaneando volvieron a avivar estas especulaciones al afirmar que la actriz estuvo en la obra de teatro de Diego, Siete veces adiós, y que este en varias ocasiones le mandó un "te amo" desde el escenario.

Dado a que se ha dicho mucho sobre este presunto romance, entre criticas y otro que lo aplauden, cuando la prensa se topó con la antigua hijastra de la actriz de Destilando Amor, le cuestionaron que pensaba de la situación, y contrario a lo que se esperaba, salió en su defensa, asegurando que solo eran chismes a lo que no debería darse importancia: "La gente habla por hablar. La verdad es que no es como que le vaya a preguntar si es verdad o no, pero yo sé que no, la gente hace muchos chismes, ya no saben ni qué inventar. Solo porque hizo una novela con él y regresó al estrellato les encanta armar ese chisme, pero no".

De la misma manera, la hija del antecesor de Andrés Manuel López Obrador, declaró que a ella le encantaría ver enamorada a la madre de Sofía Castro, asegurando que considera que ella merece ser feliz y sentirse plena con quien la ame de verdad, y que ella también ame, al igual que su padre lo merece: "Claro, por supuesto, me encantaría que ella encontrara el amor otra vez, que fuera una mujer plena en ese sentido y seguro va a conocer a alguien como lo hará mi papá y me daría muchísimo gusto por ambos".

Finalmente, le mandó una gran felicitación a la denominada 'Gaviota', por su regreso a la actuación, destacando que era una mujer con mucho talento, y que al saber que para Angélica es su pasión, más que un hobbie o pasatiempo, le alegra ver que esté de vuelta y espera verla en otros proyectos: "¡Ay me encanta!, estoy muy feliz por ella. Yo sé que es su pasión y es una gran actriz, me da mucho gusto que haya regresado a lo que más le hace feliz".

Fuente: Tribuna del Yaqui