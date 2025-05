Los Alegres del Barranco obtienen permiso para cantar narcocorridos en Michoacán

Comparta este artículo

Morelia, Michoacán.- Los Alegres del Barranco podrán seguir haciendo sus presentaciones musicales con normalidad, esto incluye la interpretación de narcocorridos. El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán otorgó a los integrantes de la agrupación la suspensión al considerar que el decreto vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho al trabajo.

Es relevante mencionar que, el miércoles 16 de abril, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, firmó un decreto para prohibir los temas musicales que hagan apología al delito en eventos públicos. Además, se dejó en claro que bajo ningún motivo este decreto prohíbe a las personas escuchar la música de su preferencia en los hogares: "No se prohíbe el reproducir cualquier tipo de música en el vehículo, en su casa. Ahí pueden escuchar la música que quiera", aseguró el político.

No obstante, si los artistas en conciertos hacían caso omiso las consecuencias podrían ser no solo la cancelación, porque también existe la posibilidad de que sea clausurado el lugar, así como la posterior revocación de licencias y permisos. Ante todo, hasta el momento de la elaboración de esta nota el exmilitante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) no se ha pronunciado con respecto a la nueva noticia de la banda mexicana.

En un concierto proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’

De acuerdo con información de Infobae, sobre la reciente actualización del caso entorno a Los Alegres del Barranco, se informó que la medida provisional fue otorgada en el marco del juicio de amparo 518/2025. En realidad, la demanda fue dirigida exclusivamente a autoridades estatales y municipales, entre los que se encuentran Ramírez Bedolla, el Secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, el Secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés y el Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Finalmente, la audiencia para determinar si se mantiene la suspensión provisional se espera para el 15 de mayo de 2025, a las 10:45 horas. En cuanto al gobierno de Michoacán afirmó que presentará una queja frente a un Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación, además Torres Piña mencionó que este resultado va totalmente en contra el interés popular, que quieren seguir haciendo apología del delito.

Fuente: Tribuna