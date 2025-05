Murió desangrada: Fallece estrella del programa 'Hoy' y filtran secreto que llevó a la tumba

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A finales de 2020, Televisa se enfrentó a una de sus peores tragedias debido a que la mañana del 1 de noviembre se confirmó la inesperada muerte de la exitosa productora, Magda Rodríguez. Aunque ya pasaron más de 4 años desde su doloroso fallecimiento, siguen saliendo a la luz detalles inéditos sobre este momento. Recientemente, su única hija Andrea Escalona compartió una noticia que dejó boquiabiertos a todos.

Debido a que ya se acerca la celebración del Día de las Madres, la joven actriz y conductora compartió lo que tuvo que atravesar tras confirmarse la partida de su madre, quien murió desangrada a causa de un shock ipovolémico: "Tenía alopecía, hoyos en el pelo, no sé qué me pasó, me vino todo junto, depresión, se me cayó mucho el pelo, pero yo estaba tan mal que nunca vi mi pelo, hasta un año después", declaró Andreita.

Asimismo, la presentadora del programa Hoy relató que sigue sin acostumbrarse a la partida de su madre: "Siento que no te cae el 20 hasta el año después, apenas ahorita que va ser el 10 de mayo, esta semana he estado muy sensible con lo de mi mamá". De hecho, dijo que ella y Andrea Legarreta están viviendo circunstancias similares, pues su compañera también perdió a su mamá, pero en julio de 2023.

Yo le decía que por mi parte, yo también había sentido una ensoñación, estaba muy sensible, estoy muy sensible, me dicen de mi mamá y lloro", confesó.

Andrea Escalona confirma que Magda Rodríguez murió intestada

Asimismo, Escalona relató que habló de este tema con Minnie West, quien sufrió la muerte de su mamá Amparín Serrano en 2022: "Lo hablaba con Minnie West y teníamos ganas de hacer una nota de esto, que cada quién vive el duelo de una manera diferente pero siempre va haber un hoyo bastante profundo, pero alrededor de él vas a ir tratando de poner florecitas y sin duda mi hijo fue una flor, un regalo de Dios".

Yo agradezco todos los días cómo me ha iluminado desde lo de mi mamá, cuando yo vi a mi mamá ahí tirada dije 'no sé qué voy a hacer' y no sé cómo, pero ahí voy, tengo una familia muy linda por la que trabajo todos los días, esas son mis prioridades", agregó.

A punto de cerrar la entrevista, Andy compartió un fuerte secreto que Magda se llevó a la tumba. Resulta que la productora no dejó testamento, lo cual le ocasionó problemas, tal como lo están enfrentando los familiares de Daniel Bisogno: "En mi caso, Magda murió intestada y que ella siempre vio por mis bienes y mi dinero, fue un tema bien complicado de 4 años, nadie estaba peleando por nada, es un tema de abogados muy desgastante".

Finalmente, la exnovia de 'El Muñeco' expresó su deseo porque la familia de Daniel llegue a un buen acuerdo por el bienestar de su única hija, Michaela Bisogno: "Creo que Michaela necesita a su mamá, pero a sus tíos, a su abuelo, no sé, ojalá entre la familia pueda haber unión".

Fuente: Tribuna y YouTube Lo escuché con Alan Morales