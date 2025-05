No es Ángela Aguilar: Christian Nodal manda amoroso mensaje a la mujer de su vida y conmueve

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como pocas veces, Christian Nodal ha mostrado un lado familiar muy emotivo, pues a vísperas de Día de las Madres, el reconocido cantante sonorense, brindó una entrevista en la que mandó amoroso mensaje a la que considera que es y siempre será la mujer de su vida, y no se trata de su esposa, Ángela Aguilar, sino de alguien más importante, su madre, la señora Cristy Nodal.

Previo a la celebración del Día de las Madres, el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, no ocultó el profundo significado que tiene para él, el amor de su progenitora, Cristy Nodal, a quien considera un pilar fundamental y un modelo a seguir en su vida, que señala siempre fue su apoyo: "Mi mamá es la persona que me ha dado toda la fuerza heredada que tengo en mí. ¿Por qué? Porque es una persona que ha pasado por tantas adversidades, se ha caído, se ha levantado".

Y siempre ha visto por su familia, y especialmente, puntualmente, por sus hijos, y nos sacó adelante a todos a pesar de su corta edad, cuando me tuvo a mí era, pues, una niña de 17 años, 16 años", añadió.

El cantante de regional mexicano compartió que la mujer que lo trajo al mundo siempre ha estado presente en la vida de él y sus hermanos; sin embargo, no encubrió ninguna de sus travesuras, destacando que su madre era muy firme en la disciplina, contrario a sus abuelas: "Nunca me solapó cosas porque no había cosas que solapar. De verdad. Creo que era más mi abuela, por ejemplo, o mi bisabuela, que siempre me consintieron, pero mi mamá siempre se mantuvo real y bien firme, sobre todo en el sentido de educación, de valores, y demás, y siempre fue muy firme".

Acto seguido, el esposo de Ángela Aguilar recordó una de las tantas anécdotas que tiene en este sentido: "La que me solapaba todo era mi abuelita. Un saludo para mi mamá Silvia, para mi nana Mela que está en el cielo. Ellas eran las que me dan Chocomilk en una mamadera cuando yo tenía 9 años todavía". De la misma manera, Nodal subrayó que aprendió a cantar gracias a su madre, quien le brindó las bases y el ejemplo para esforzarse cada día en convertirse en una mejor versión de sí mismo.

Yo me siento feliz de que ella se sienta orgullosa. Creo que es el orgullo más grande que uno también puede tener como hijo en la cuestión familiar, el poder devolver todo el amor que nos dan, todo el tiempo que nos dedican, todo lo que batallan por nosotros. Yo les he hecho pasar muchos corajes, tristezas, dolores y demás. Y el devolverle eso para mí es lo más bonito", destacó.

Por último, el joven de 26 años aprovechó las cámaras del programa Sale el Sol para enviarle una felicitación a las mujeres que han tenido la dicha de ser mamás: "A todas las madres de México, muchísimas gracias por traernos al mundo. Felicidades, las amo mucho. Le mando un besote y espero que la pasen muy bien con su familia, con sus amigos y todos sus seres queridos".

Cristy Nodal, cuyo nombre completo es Silvia Cristina Nodal Jiménez, ha sido una figura clave en la trayectoria de su hijo, pues también ha trabajado como su mánager, ayudándolo a tomar decisiones estratégicas en su carrera musical. A pesar de las controversias, especialmente en relación con las parejas de Christian, Cristy sigue siendo una figura importante en la vida del cantautor, acompañándolo en momentos clave de su labor profesional y compartiendo su orgullo por los logros de su vástago en redes sociales.

Fuente: Tribuna del Yaqui