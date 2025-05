"Perdóname mamita": Las últimas palabras de actor de Televisa antes de morir a balazos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ana Lucía Ocaña Beltrán

Corría el 29 de octubre del 2021, cuando Octavio, mejor conocido como 'Benito Rivers', iba circulando por Cuautitlán Izcalli, cuando la Policía comenzó a perseguirlo a toda velocidad y a disparar a su camioneta. Al final, por desgracia, lograron detenerlo y asesinar al joven que apenas tenía 23 años de edad, y estaba cerca de casarse con su novia, con la cual criaba al hijo de una relación anterior. Hasta el momento solo hay un detenido, y otro oficial está prófugo.

Ahora, a pocos meses de que se cumplan cuatro años de su deceso, la señora Ana Lucía brindó una entrevista a Michel Ruvalcaba, al cual no solamente le confirmó que se separó de Octavio Pérez, su esposo y padre de sus hijos, por una infidelidad, sino que recordó la última conversación profunda y sincera con su hijo, sin imaginarse que unas semanas después recibiría la noticia de su lamentable deceso.

Según lo dicho por la madre del joven actor de Vecinos, declaró que Octavio en una de sus llamadas se puso algo sentimental y comenzó a pedirle perdón por ser un adolescente tan difícil, por esa rebeldía y agresividad que desarrollo por no entender, asegurando que parecía que presentía su muerte y buscaba redimirse con ella antes de este lamentable momento, que al día de hoy, tiene un gran peso sobre su familia.

Quiero pedirte perdón por el mal hijo que fui en su momento, perdóname si te grité, si te ofendí, si tuve algún tipo de violencia fuerte por mi edad, porque eras una madre celosa de mis novias, sabías lo que me decías, era la verdad, yo me oponía. Te pido perdón y lo único que quiero es que si mis hermanas no te aman como yo, yo te amo con todo mi ser, perdóname mamita todo lo que te hice", confesó.

Ana Lucía le confesó al expresentador de Venga la Alegría que ambos lloraron mucho y ella solo pudo responderle que no tenía nada que perdonarle: "Lloré con él, no sabes Mich le dije 'No hijo, no tengo nada que perdonarte, así como te di la vida, le pido a Dios no por la gran estrella que eres, por el Octavio hijo que tuve'". Ante esto, agregó que como madre e hijo, tenían una conexión especial, tanto que él se tatuó su nombre en el brazo: "Me dijo ‘Por que tú eres el amor de mi vida que yo me voy a llevar contigo hasta el último instante".

Yo te puedo decir a Octavio nunca le voy a superar. Le digo sé que estás con papá Dios perdóname si te lloro, si te digo que ya no puedo con esto, si me rindo, a veces le digo 'llévame contigo y no me quiere llevar con él' no es que sea egoísmo, yo a mis hijas las amo son unas guerreras, pero Octavio era mi hijo varón, el que me defendía, el que prometía ver por su familia, él con todo iba por todo", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui