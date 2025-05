"Pin... fotógrafo": Horacio Pancheri tunde a Marimar Vega y lanza cruel insulto a su esposo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso galán argentino, Horacio Pancheri, de nueva cuenta causó polémica con las fuertes declaraciones que hizo ante las cámaras, después de haber protagonizado varios escándalos en el pasado, como cuando insultó a Zamadhi Zendejas por su físico. En esta ocasión, el también modelo causó controversia al hablar de la relación sentimental que tuvo con la exitosa actriz mexicana, Marimar Vega.

Tras no querer dar detalles sobre el fin de su noviazgo con la hija de Gonzalo Vega (qepd), recientemente Pancheri por fin se atrevió a hablar sobre el tema y a través de una entrevista con 'El Burro' Van Rankin declaró que, a pesar de haber compartido momentos significativos con ella, ambos reconocieron sus diferencias personales y la incompatibilidad de sus planes a futuro, lo que los llevó a terminar su romance en enero de 2021.

Ella quería embarazarse y yo no quise. Al principio no quería casarse, no quería tener hijos, porque venía de un divorcio… y luego cambió de opinión", desveló el famoso, haciendo alusión al matrimonio de Vega con el histrión Luis Ernesto Franco.

Acto seguido, el actor de melodramas como Un Camino Hacía El Destino admitió lo difícil que fue afrontar su rompimiento, al grado de requerir terapia para sobrellevarlo, sobre todo al enterarse de que Marimar había iniciado un nuevo noviazgo poco después de su separación. "Una de las que más me partió la madre fue esta expareja, que a casi un mes se casó con el fotógrafo. Fueron semanas de terapia dura", confesó sin mencionar el nombre de Vega.

Sin embargo, mencionó que esta ruptura ocurrió mientras grababa la serie El juego de las llaves: "Ahora no hablo con ella. Seguro no quiere hablar conmigo, pero no me interesa. Luego se casó con el camarógrafo de la serie que estábamos haciendo. Le mando un beso". Posteriormente, Horacio lanzó un cruel insulto contra Jerónimo Rodríguez, el director de fotografía con el que Marimar contrajo matrimonio hace 3 años.

¿Quién iba a pensar que se iba a clavar con un fotógrafo? Si me dices que anda con otro actor guapo, bueno… ¡Pero con el pin… camarógrafo, hombre!", agregó en tono de molestia.

Cabe resaltar que hasta el momento, ni Marimar ni su actual esposo han querido responder a los ataques de Horacio. Pero como es sabido, la actriz ha mantenido mayor discreción al referirse al argentino, aunque alguna vez confesó que su noviazgo con él fue uno de los más difíciles y conflictivos que ha vivido. Los famosos sostuvieron un romance de dos años durante la pandemia de Covid-19, periodo en el que llegaron a compartir hogar en Los Ángeles, Estados Unidos.

Después de su separación, Marimar oficializó su compromiso con Rodríguez en agosto de 2021. La boda se llevó a cabo el 26 de febrero de 2022, con una ceremonia privada a la que asistieron sus seres queridos en Acapulco, Guerrero. Hasta la fecha su matrimonio marcha viento en popa. Por su parte, Horacio ha reconstruido su vida sentimental y actualmente está casado con Isa Valero, una arquitecta y empresaria venezolana con quien ha mantenido un vínculo sólido durante más de cuatro años.

Horacio Pancheri y Marimar Vega mantuvieron una relación sentimental por 2 años

Fuente: Tribuna