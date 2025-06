Filtran que 'atraparon' al asesino de Valeria Márquez; autoridades advierten del tema

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta, el caso de Valeria Márquez está dando mucho de que hablar, debido a que se ha comenzado a viralizar la supuesta información filtrada de que aparentemente atraparon al asesino, que realmente no es más que una farsa, por lo que autoridades advierten del tema, y ya se ha comenzado a desmentir el hecho de que si se haya identificado al feminicida de la influencer.

Desgraciadamente, el nombre de Valeria se ha hecho muy presente en medios mexicanos por el peor motivo, un asesinato, el cual se realizó ante los ojos de miles, porque estaba en un 'live' de TikTok, sin embargo, pese a que había miles conectados, por la posición de aquel hombre nadie pudo verlo, solo una persona, su empleada Erika, que se ha negado a dar declaraciones públicas del tema, en especial porque tanto ella como Vivian de la Torre, mejor amiga de Márquez, son vistas como culpables.

Pero, desde hace algunos días se ha comenzado a viralizar la noticia de que supuestamente se ha descubierto que el motivo por el que la querían y quién fue el hombre que ejecutó a la influencer, hecho que cerraría el caso más mediático de feminicidio en el mes de mayo, y que parece lo será por algunas semanas más. Sin embargo, al importante información no está siendo más que una farsa y en realidad las autoridades han advertido que no hay nombres, no hay arrestos y tampoco se sabe el motivo para arrebatarle su vida.

Los estafadores usan cuentas verificadas. TV Notas

Según los informes que se están viralizando, el motivo supuestamente sería que habría "revelado un secreto financiero en vivo", que ayudaría a aumentar los ingresos personales, pero se advierte que solo es una trampa para robar datos personales y dinero, por lo que advierten que solo es un "engaño digital que simula ser una noticia para atraer clics y vaciar cuentas bancarias", y que no es más que una simple farsa todo.

La campaña fraudulenta utiliza la imagen de Valeria Márquez y de medios como El Universal o Radio Fórmula para crear páginas falsas que imitan su diseño, logotipos, tipografía y estilo editorial. El objetivo es claro: dar credibilidad a una mentira. En estos portales clonados, se presenta una historia inventada donde se afirma que Valeria fue asesinada por hablar 'demasiado' sobre una misteriosa plataforma para generar dinero. Incluso, se muestran entrevistas ficticias con un supuesto fiscal y confesiones inventadas del asesino", dice la información.

En la estructura del fraudees promocionando una página, una plataforma de inversión que pide un pago inicial de cinco mil 360 pesos, y generaría hasta el doble, por lo que envían al enlace de dicha plataforma, hacen que se llene un formulario y así comienza la estafa, enviando a supuestos asesores financieros para hablar sobre esta oportunidad y que constantemente presionen para que se termine cediendo a hacer la transferencia, y una vez hecho, el dinero solo desaparece. Las páginas fraudulentas se alojan en dominios extraños como fabcenturymotor.shop o wowowaudio.com.

Filtran noticia falsa del caso de Valeria. TV Notas

Fuente: Tribuna del Yaqui