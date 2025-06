Tiembla Ángela Aguilar: Cazzu se reúne con su exsuegra, Cristy Nodal, y presumen VIDEO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Esta semana la famosa cantante argentina, Cazzu, sorprendió a todos sus fans mexicanos al arribar sorpresivamente a la CDMX para anunciar su nueva gira internacional, que acompañará el lanzamiento de Latinaje, su álbum más personal y poderoso hasta la fecha. Aunque viajó hasta México para concretar proyectos profesionales, la trapera se dio el tiempo para tener una reunión muy especial.

En días pasados se confirmó que el famoso sonorense, Christian Nodal, tuvo la posibilidad de reencontrarse con la pequeña Inti, fruto de su relación con Cazzu, acudiéndola a visitar al hotel donde se estaban hospedando y luego sacándola a pasear. Se mencionó que en ese lapso de tiempo, el intérprete de Ya no somos ni seremos aprovechó para llevar a su hija a que conviviera con sus abuelos paternos, Jaime González y Cristy Nodal.

De hecho, doña Cristy enterneció a todo el Internet publicando un video a través de su cuenta de Instagram en donde aparece conviviendo con Inti y Amel, quien es hijo de su única hija, Amely Nodal. En la emotiva grabación se puede ver que la bebé mexicana-argentina abraza con ternura a su primera, lo cual emociona a todos los usuarios de redes.

Mamá de Nodal presumió video de Inti

Estas imágenes de inmediato dieron pie a que se especulara que Cazzu también habría estado reunida con su exsuegra y excuñada, quienes se especulan no tienen una buena relación la actual esposa de Christian, Ángela Aguilar. Los rumores apuntan a que Amely no soporta ni un poco a la intérprete de regional mexicano, razón por la que decidió no estar en la boda de su hermano.

Cazzu confirma reunión con familia de Nodal

Cuando se estaba retirando de la CDMX, Cazzu confirmó que sí se había reunido con su exfamilia política tras visitar la capital del país. Cuando arribó al Aeropuerto de la Ciudad de México, la prensa le preguntó si había visto a doña Cristy y ella lo confirmó diciendo: "Fue un acto de amor". Julieta Cazzuchelli, nombre real de la argentina, también declaró que se iba de México muy contenta: "Me quedaría en México, me tratan muy bien acá", dijo y expresó su amor a Kenia Os, quien ya se dijo dispuesta a hacer una colaboración con ella.

