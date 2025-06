Tras quedar sorda y retiro de novelas, actriz de Televisa firma contraro con 'LCDLF México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Faltan poco menos de dos meses para que se estrene la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, exitoso reality que ha marcado un hito en la televisión mexicana, y a través de las redes sociales se han comenzado a reportar los nombres de algunos posibles participantes. En ese sentido, se filtró que una famosa actriz de Televisa podría haber aceptado ser parte del proyecto, luego de que meses atrás revelara que quedó sorda.

Fue el conocido comunicador, Pablo Chagra, quien compartió esta noticia a través de sus redes sociales, al señalar que una famosa integrante del programa Cuéntamelo YA! ya estaba confirmada para ser parte del elenco. Como se sabe, en esta emisión participan personalidades como Cynthia Urías, Carmen Muñoz, Odalys Ramírez, Ximena Córdoba, Sofía Escobosa y Dalilah Polanco.

Conductora de 'Cuéntamelo YA!' entraría a 'LCDLF México'

Aunque Pabla no filtró el nombre de la famosa de Cuéntamelo YA! que llegaría al reality conducido por Galilea Montijo, fue la cuenta especializada en espectáculos La Comadrita donde se informó que se trata de Dalilah Polanco. Sí, al parecer la exnovia de Eugenio Derbez ya aceptó sumarse a la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, para representar a su equipo de trabajo.

¿Quién es Dalilah Polanco?

La estrella originaria de Guasave, Sinaloa, es una de las artistas mexicanas más reconocidas, ya que no solo ha triunfado en la televisión sino también en teatro y hasta ha probado suerte en el cine. En Televisa acumula participaciones en la serie La Familia P.Luche, además de las telenovelas El privilegio de amar, Al diablo con los guapos, Cómplices al rescate, Por ella soy Eva, Por Amar sin Ley, Los Ricos También Lloran y Eternamente Amándonos.

Hace algunos meses, la famosa de 47 años sorprendió a todos sus fans luego de confesar que perdió la audición luego de contagiarse de paperas cuando era pequeña y no recibir la atención adecuada: "Lo mío no es un defecto, simplemente no escucho del lado derecho". No obstante, Polanco resaltó que a pesar de su discapacidad, ella siempre ha tratado de no revictimizarse y hace todo lo posible por llevar una vida normal.

