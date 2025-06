Al borde de la muerte: Actriz de Televisa sufrió dolorosa secuela por error en una cirugía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y también cantante venezolana, Briggitte Bozzo, acaba de sincerarse sobre sus inseguridades con su físico, por lo que decidió someterse una cirugía estética lara reducir su busto. Por desgracia, lo que era un procedimiento largo hacerla sentir mejor, la llevó a tener una dolorosa secuela, que la pudo haber llevo a estar al borde de la muerte, pues se cometió un terrible error, del que por fortuna logró salir adelante.

Después de que Bozzo saliera de La Casa de los Famosos México, al ver que los integrantes del 'Team Tierra' se burló de su cuerpo en más de una ocasión, se sinceró sobre el hecho de que se sometió a un par de cirugías en el pasado para mejorar su aspecto, pues siempre tuvo inseguridades con su figura, ya que siempre tuvo curvas, que consideraba de más, y por un tema de salud que causaba dolor físico.

Ahora, en una entrevista con Edén Dorantes, declaró que al padecer de escoliosis y no gustarle el tener más busto, la llevó a que se operara para reducir dicha zona, y así sentirse más segura tanto en su salud, como en su apariencia estética: "La verdad no, era algo más de que tenía este fastidio en mi visto que no me agradaba mucho tener tanto busto y también por mi escoliosis fue que me la quite, y para sentirme más segura".

Ante esto, la actriz de Abismo de Pasiones, mostró que por desgracia, el cirujano que hizo dicho procedimiento se equivocó y le abrió por una zona en el abdomen que no era, ocasionando que su recuperación se alargara de más ya que se abrió un agujero en su piel, que de no tratarse adecuadamente la hubiera llevado a la muerte: "Ahí no tenía que abrir y se hizo una burbuja, cosa que me abrió la piel y se me hizo un hoyo, ese me lo tuvieron que lavar y cerrar desde cero, aparte de que me dejaron cosas en mi booty que no me gustaban".

el cirujano Rigoberto Arámburo, quien le hizo sus últimos arreglitos estéticos a “Brillitos”, nos platicó en exclusiva en qué consistieron las 3 cirugías que dejaron a la actriz con una cinturita de 54 centímetros.

Una nueva reducción de busto, una lipoescultura de alta definición con Skin Tightening y una luxación de costillas fueron las 3 cirugías que dejaron a la actriz con un cuerpo de impacto y una mayor autoestima

Fuente: Tribuna del Yaqui