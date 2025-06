Ana María exhibe la 'diabólica' actitud de Daniela Castro en Televisa: "Eres una naca"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora de Imagen TV y periodista, Ana María Alvarado, decidió romper el silencio sobre su enemistad con la polémica actriz de melodramas, Daniela Castro, y sin pelos en la lengua, exhibió su 'diabólica' actitud con varias de sus compañeras en la escuela de Televisa, en el tiempo que estudiaron juntas, afirmando que para humillar a las demás les decía que eran "unas nacas".

Después de que estallara la 'bomba' entre Ana María y la actriz de Lo Qué La Vida Me Robó, la periodista ha decidido romper el silencio y en entrevista para TV Notas, acaba de dejar en claro que Daniela estaba malinterpretando lo que dijo, por lo que una vez más afirmó que ella retomó la entrevista para darle réplica, y como comentario señaló que la vida daba vueltas y ahora ella sufría por las bullys de su hija, cuando ella fue la bulleadora en el CEA, declarando que ella no está y jamás estará de acuerdo con esta práctica, afirmando que no es correcta.

Ante esto, señaló que cuando Castro entró a su clase en la escuela de la empresa San Ángel, ya estaba un poco alzada, pues ya había formado parte del programa ¡Cachún, cachún ra ra!, destacando que cuando habló el tema de las molestias no fue con dolo o como chisme, sino porque ella lo vio y vivió, afirmando que llamaba "nacas" y les tiraba el lunch a sus compañeras de clase, creyéndose superior por ya tener algo de fama.

Ella ya era famosa, bonita, buena actriz. Siempre llegaba bien arregladita, muy moderna. Nosotros íbamos más con uniforme. Teníamos 15 o 16 años. No sabíamos cómo era su mundo. Ella llegaba con una actitud algo creída y molestaba a las niñas con el lunch. Se los tiraba a la basura. Con críticas. Siempre les decía: ‘Eres una naca’ y cosas así. Lo recuerdo bien, porque me tocó presenciarlo", agregó Ana María.

La presentadora de Sale el Sol, dice que Daniela hace mal en advertirle que no se mete con ella, y más el ser tan incongruente, afirmando que ella se molesta por un comentario, pero ella con Yordi Rosado la insultó varias veces y de manera intensa. Alvarado declara que no está molesta y pide que no se le condene ni saquen temas del pasado como ella con Maxine Woodside y su pelea legal por pedir lo justo: "No me molesta, entiendo que esté enojada y sea de carácter fuerte, pero si a ella le molestan las críticas, pues ella hizo algo igual, al decir que soy seudoperiodista y que mordí la mano que me dio de comer, cuando solo exijo justicia".

Con calma, la colega de Gustavo Adolfo Infante, señala que esto no era algo para hacerse una pelea de al tú por tú, sino que se está defendiendo y se vale, en especial porque cree que la actriz de Cautiva tomó las cosas por el camino que no era, y que no le importa que diga que no la conozca o no le quiera dar entrevistas, porque hay muchos artistas, y también pruebas de que en su momento sí le dio entrevistas, además de que ella misma ha demostrado que sí estudiaron juntas con sus declaraciones.

Dijo que no me conocía. Entonces por qué dijo que yo fui tremenda y mala. Dijo que no era de su grupo y casi chusma. ¿Por qué sabía cómo me comportaba si no estaba en su grupo? Sí estaba en el mismo año, en el mismo grupo. No podía sostener la escuela y el trabajo y se fue", concluyó Ana María.

Fuente: Tribuna del Yaqui