Arturo Carmona arremete contra 'La Chicuela' por exhibir intimidades con Alicia Villarreal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor, Arturo Carmona, ha decidido alzar la voz para externar su agotamiento ante la cantidad de personas que intentan aprovecharse del escándalo relacionado con Alicia Villarreal y Cruz Martínez. A través de una historia en su cuenta de Instagram, el artista arremetió contra Blanca Martínez, conocida como 'La Chicuela', por entrometerse en asuntos que, según él, no le competen, y exhibir intimidades de su antigua relación.

Esta reacción surge luego de que se hiciera viral un video donde la periodista lee una carta que presuntamente le envió en su momento la exvocalista de Grupo Límite, donde narra un acto de violencia que la cantante habría sufrido aparentemente a manos del expresentador del programa Hoy: "Ah, ya, ya estoy harto, ya estoy cansadísimo. Y esto va para ti, Blanca Martínez, que sacaste una carta de hace más de 25 años donde dices tantas barbaridades".

Recordando el daño que en su momento padecieron sus seres queridos por esta situación, el exhabitante de La Casa de los Famosos, de Telemundo, le señaló a Blanca que debía de acordarse que la primera vez que la sacó, salió a disculparse y arrepentirse de exhibirla: "Que quiero aclararte y recordarte que te arrepentiste de haberla sacado y te disculpaste. Te disculpaste con mi familia y con un servidor, nada más que mi familia no te quiso atender porque hiciste mucho daño con esa carta".

Por último, el galán de Televisa, manifestó su descontento con la gente que se ha sumado a la controversia que en este momento vive la madre de su hija con el productor musical de los Kumbia Kings, tras denunciar a su aún esposo por violencia intrafamiliar: "Esto es ridículo, ya basta de que todo el mundo se esté subiendo al carrito de los problemas ajenos, ya. No seas ridícula, Blanca Martínez, de verdad. Cuando quieras hablar conmigo, aquí estoy. Y te recuerdo, te agradezco disculpas de hace 25 años. Ya basta, neta".

A pesar de que 'La Chicuela' no ha emitido una postura pública al respecto, de acuerdo con los presentadores del programa Venga la Alegría, la conductora de televisión ha confesado que ella no revivió el clip por el que ahora está molesto Carmona y no desea ser parte de este nuevo debate en torno a la vida de su amiga, la creadora de temas como Te Aprovechas y Te Quedó Grande La Yegua.

Fuente: Tribuna del Yaqui