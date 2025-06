¿Dua Lipa cantará en el Medio Tiempo del Super Bowl 2026? Esto tienes que saber

Comparta este artículo

Santa Clara, California.- La famosa cantante Dua Lipa se a vuelto tendencia en las ultimas horas, pues corren rumores sobre su supuesta participación en el Super Bowl 2026. El show de medio tiempo que se puede presenciar es de los más aclamados que existe, pues el ser participe influye de manera positiva sobre el artista ya que se considera de una las oportunidades más grandes, prestigiosas y rentables para los que tienen la fortuna de ser invitados a presentarse.

Tal es el ejemplo de como se recordará, en el 2020 estuvieron en el escenario Shakira y Jennifer López, quienes después de eso incrementaron sus números en plataformas de streaming un 267%. Si bien las estrellas que se presentan no reciben directamente un pago, la visibilidad que alcanzan es increíble y beneficiosa para sus carreras, como por ejemplo, aumentos en reproducciones de su música en plataformas, mayor numero de ventas de sus discos, exposición global, más alcance de su música y la oportunidad de que puedan surgir colaboraciones.

Las opiniones en redes sociales se dividen/ Créditos: Instagram

En cuanto a la aparición de la cantante británica en el show de medio tiempo, aun no se tiene nada confirmado, pues Dua no a salido a dar alguna declaración al respecto, por otro lado la NFL no se a pronunciado ante tales rumores, sin embargo, se cree que se encuentran en negociaciones para pactar la interpretación. La fechas en las que se hace publica de manera formal a los artista que estarán es entre septiembre y noviembre, por lo que aun queda esperar un par de meses para saber la gran noticia.

Aun que muchos de los fans están completamente emocionados, otros cuantos usuarios desaprueban que la cantante tenga sus 15 minutos de espectáculo, ya que según comentan, no es la escancia de la interprete, ya que no representa los valores ni el estilo que se requiere para participar. Sin duda la opinión en redes sociales de divide entre la emoción y la decepción. Y de ser el caso en que ella sea la elegida, de seguro dará una gran presentación que impactará a todos.

Pues algo que se le reconoce son sus grandes actuaciones, coreografías bien elaboradas y en gran talento musical que posee. La cantante tiene grandes éxitos reconocidos que la han llevado a la fama, algunos de ellos son, 'Cold Heart', 'Don't Start Now', entre muchos otros más, sin duda en los últimos años se a logrado convertir en una de las figuras del pop con mayor influencia no solo de alcance mundial si no también global, y entonces ¿ tú que opinas?.

Fuente: Tribuna