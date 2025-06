En el mes del Orgullo LGBTQ+, conductor de Televisa confirma romance con influencer trans

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido conductor de Televisa y de MTV, Diego Alfaro, recientemente abrió su corazón, y en medio del mes del Orgullo LGBTQ+, acaba de confesar que a él no le importan lo que digan los demás y confirmó romance con la querida Victoria Volkova, una reconocida influencer transgénero que ha compartido abiertamente todo su proceso de transición. El también actor, declaró que se separaron en las mejores condiciones.

Este mes de junio, es conocido como el mes del Orgullo, debido a que hace más de 50 años, el día 28 de junio, se realizó la primera protesta ante la brutalidad policíaca y la persecución social en contra de las personas de la comunidad LGBTQ+, ya que en una redada a un bar gay, sin motivo alguno, decenas resultaron gravemente heridos, siendo vulnerados sus derechos humanos, por lo que año con año, se realizan manifestaciones para conmemorar el día y darle visibilidad al movimiento en el que se pide respeto.

Ahora, Alfaro en una entrevista para TV Notas, acaba de confirmar que fue pareja de Victoria. En el año del 2023, la influencer y el presentador de Un Tal Show, transmitido por el Canal 5, en sus respectivas redes sociales se dejaron ver muy cariñosos y en varias ocasiones fueron captados muy juntitos, pero, ninguno de los dos habían hablado al respecto, hasta este momento: "Anduvimos un año, pero ya no estamos juntos desde hace tiempo. Las cosas terminan, y todo bien".

Diego revela duró un año con Victoria. Internet

Con respecto a los motivos del porque se separaron, Diego declaró que son cosas que simplemente pasan, sin dar más detalles. Sobre su romance, el integrante del podcast Buen Provecho, declaró que a él jamás le ha importado el que Victoria sea transgénero y no se clava con lo que pueda decir la gente de eso, pues él fue feliz y aprendió mucho: "La gente puede decir lo que sea. Al final fue una relación y los 2 aprendimos de cada cosa que pasó. Ahí estuvo".

Para mí, andar con una mujer trans es, a final de cuentas, andar con una mujer y aprender. Un paso en mi carrera y en mi vida sentimental, como con cualquier otra pareja. No me detengo a pensarlo. Quizá la sociedad no está lista para eso, pero, mira, a mí lo que digan los demás, me vale", agregó Diego.

Finalmente, dejó en claro que él es un hombre que no se fija en lo que digan los demás y forja su camino y su vida en cada ámbito, según lo que él sienta y lo que le haga feliz, valiéndole lo que opinen: "Al final, la gente siempre va a hablar. Da igual. Si uno empieza a tomar sus decisiones a partir del pensamiento de los demás, pues no. Uno tiene que hacer su vida y su camino, y que te valga pin... mad...". Con respecto a su estado actual, declaró que está soltero y feliz: "Todo chido. Disfrutándome conociéndome. Soltero, mas no solo. Listo para estar con alguien".

Diego y Victoria. TV Notas

Fuente: Tribuna del Yaqui