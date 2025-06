“Estoy muy contenta”: Aida Cuevas gana demanda millonaria contra su hermano Carlos Cuevas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aída Gabriela Cuevas Castillo, reconocida cantante del género mariachi, después de años de distanciamiento de su hermano Carlos Cuevas —mejor conocido en el entorno musical como El Rey del Bolero—, ahora podría decirse que oficialmente le ganó la batalla legal, pues el hombre de 61 años la había demandado por tercera ocasión bajo el argumento de daño moral.

La noticia se dio a conocer a través del programa Ventaneando, mismo espacio donde el abogado de la cantante, Enrique González Casanova, reveló que el pariente consanguíneo exigía una compensación por 25 millones de pesos, los cuales tenían como propósito resarcirlo por daño moral, daño al honor, proyecto de vida y afectaciones profesionales de las que supuestamente fue objeto.

¿Por qué se alejaron Carlos y Aída?

El problema comenzó públicamente en 2020, aunque según las propias palabras de Aída, esto se remonta a mucho antes, ya que describe a su hermano como alguien que la sometía a violencia psicoemocional, algo que, por el bien de su salud mental, la llevó a decidir mantenerlo alejado. De hecho, en el mismo programa, la cantante reveló hace algunos años que Carlos llegó a agredirla físicamente, tanto a ella como a sus padres.

Carlos Cuevas

Aída Cuevas expresó su satisfacción al confirmar que ha logrado una importante victoria legal en contra de su hermano Carlos Cuevas. La cantante de música vernácula se dijo feliz con esta resolución, en especial porque siempre ha procurado que su labor profesional no se vea empañada por temas externos. Además, externó que se sentía plena porque constantemente está rodeada del cariño de sus nietos.

“Tú sabes que yo nunca he basado mi carrera en chismes ni en cosas feas, hasta que, pues, apareció todo esto. Pero afortunadamente me ha asesorado un gran abogado, que es Enrique, y que me ha ayudado. Le quiero agradecer de verdad públicamente todo el cariño, todo el apoyo que me ha dado y que, aparte, me dio el gane de esta demanda. Estoy muy contenta y muy agradecida”, destacó.

